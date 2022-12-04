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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

صعود صاروخي.. سعر جرام الذهب يرتفع 185 جنيها

صدى البلد

شهد سعر الذهب في مصر ارتفاعات سريعة ومتتالية، حيث ارتفع سعر الذهب في السوق المحلي بنحو 185 جنيها للجرام الواحد.

 

ومنذ منتصف نوفمبر أي في حوالي أسبوعين، ارتفعت أسعار الذهب في مصر بقيمة 325 جنيها للجرام الواحد.

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عياره فلت .. صعود صاروخي في سعر الذهب اليوم

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سادس أغنياء العالم.. لماذا لا يستثمر وارن بافيت في الذهب؟

وينشر موقع صدى البلد الإخباري سعر الذهب اليوم الأحد 4-12-2022 بعد أن شهدت أسعار الذهب أمس السبت ارتفاعا بنحو 35 جنيها للجرام الواحد على مستوى جميع الأعيرة وفي كافة محالات الصاغة.

 

ويقدم صدى البلد أسعار الذهب اليوم ضمن نشرته الخدمية التي تشمل على سعر الذهب وسعر الدولار وأسعار صرف العملات.

وعن العوامل التي تحدد سعر الذهب، قال عمرو المغربى، عضو مجلس إدارة شعبة الذهب، إن العوامل تتمثل في سعر الذهب بالبورصة العالمية، إضافة إلى سعر صرف الجنيه أمام الدولار وحاجة العرض والطلب في السوق.

وأوضح عمرو المغربي، في تصريحات تلفزيونية، أن هناك زيادة في سعر البورصة العالمية للدولار حوالي 45 دولار للأوقية

سعر الذهب اليوم عيار 24 

سجل سعر الذهب اليوم الاحد عيار 24 نحو 1840 جنيها للبيع و1863 جنيها للشراء

سعر كيلو الذهب اليوم 

سجل سعر كيلو الذهب اليوم الاحد 1.84 مليون جنيه للبيع و1.86 جنيه للشراء 

سعر الذهب اليوم عيار 22

وصل سعر الذهب مستهل اليوم عيار 22 نحو 1667 جنيها للبيع و1708 جنيها للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب اليوم الاحد 12.88 ألف جنيه للبيع و13 ألف جنيه للبيع.

 

سعر الذهب اليوم عيار 21

وسجل سعر الذهب اليوم عيار 21  في مستهل  التعاملات قيمة 1610 جنيها للبيع و1630 جنيها للشراء

سعر الذهب عيار 18

سعر الذهب عيار 18 اليوم الأحد سجل 1380 جنيها للبيع و1379 جنيها للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 14

ووصل سعر الذهب عيار 14 نحو 1جنيها1073 للبيع و1087 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 12

وسجل سعر الذهب عيار 12 الأقل سعرا نحو 920 جنيها للبيع و931 جنيها للشراء.

قال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، إن متوسط السعر العادل للذهب عند مستوى 1200 جنيه لعيار 21.

ونصح ناجي فرج بالتروي قبل اتخاذ قرار شراء الذهب الفترة الحالية؛ لأن أسعار الذهب تشهد تذبذبًا عبر قفزات مرتفعة جدًا، وأيضا تراجعًا ولا تشهد حالة استقرار.

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