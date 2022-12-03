سادس أغنياء العالم.. لماذا لا يستثمر وارن بافيت في الذهب؟

لا يفضل الملياردير الأمريكي، وارن بافيت سادس أغني أغنياء العالم ، الاستثمار في الذهب، لكنه بيستثمر نحو مليار دولار في الفضة.

وارن بافيت هو أشهر مستثمر أمريكي في بورصة نيويورك رئيس مجلس إدارة شركة بيركشير هاثاواي، ويمتلك ثروة تقدر بحوالي 99 مليار دولار.

الاستثمار في الذهب

اشتهر الملياردير الأميركي باستثماراته طويلة الأجل في أسواق ‏الأسهم ، لكنه لا يستثمر في الذهب، وذلك بحسب تقرير لـ CNBC عربية.



ووفقا للتقرير، من بين المباديء الأساسية لبافيت في الاستثمار هو أن الشخص عليه الاستثمار في ‏الأشياء المفيدة التي تخدم غرض معين وتوفر احتياجات عملية وحقيقية للناس.‏



وعند تطبيق هذا المبدأ على الفضة، تستخدم الفضة في الضمادات والقسطرة وكعامل شفاء ‏للحروق والحالات الصحية الأخرى، وكذلك في تنقية المياه، وكذلك في الصناعات الإلكترونية، وتستخدم على نطاق واسع في الأسلاك والأجزاء المتصلة وأجهزة الكمبيوتر ‏والهواتف المحمولة والكاميرات حتى أنها تستخدم في تغليف أقراص ‏DVD‏ لأنها ‏مقاومة للخدش.



أما الذهب، فبرغم استخدامه في بعض التطبيقات ‏الصناعية، إلا أنه من الممكن الاستغناء عنه في كثير من الأحيان.‏



وعن أسعار الذهب اليوم، ارتفعت أسعار الذهب أكثر من 11 دولاراً في التعاملات الفورية، إذ زادت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.67% أو ما يعادل 11.8 دولار لتصل إلى 1780.54 دولار للأونصة



وارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بما نسبته 1.97% لتصل إلى 1794.35 دولار للأونصة.



أسعار المعادن النفيسة الأخرى

صعدت الفضة بنسبة 3.61% إلى 22.56 دولار.

زاد البلاتين بنسبة 0.68% إلى 1052.8 دولار.

ارتفع البلاديوم بنسبة 1.73% إلى 1917 دولارا.