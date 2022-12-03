تراجع مفاجئ للذهب.. وسعر عيار21 تحت الـ1600 جنيه في ختام تعاملات اليوم

تراجعت أسعار الذهب مساء اليوم السبت 3-12-2022، عن أعلى مستوى لها، بعد موجهة كبيرة من الارتفاعات شهدتها الفترة الماضية.

وكانت أسعار الذهب صباح اليوم السبت قد شهدت ارتفاعا بنحو 10 جنيهات للجرام الواحد على مستوى جميع الأعيرة في كافة محالات الضاغة.

وعالميا، ربحت أسعار الذهب أكثر من 11 دولاراً في التعاملات الفورية، إذ صعدت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.67% أو ما يعادل 11.8 دولار لتصل إلى 1780.54 دولار للأونصة.

وعن العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر ارتفعت بنسبة 1.97% أي ما يعادل 34.6 دولار لتصل إلى 1794.35 دولار للأونصة.

سعر الذهب اليوم في مصر

ويقدم موقع صدى البلد أسعار الذهب اليوم السبت في ختام التعاملات، ضمن نشرته الخدمية التي تشمل على سعر الذهب وسر صرف الدولار وكافة العملات مقابل الجنيه المصري، بالإضافة إلى أسعار السلع من خضروات وفاكهة ولحوم واسنام ودواجن وبيض وغيرها من السلع التي يهتم المواطن بها.

وتراجعت أسعار الذهب مساء اليوم السبت في مصر بنحو 5 جنيهات للجرام الواحد على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

أسعار الذهب اليوم

ويهتم الكثيرون من المواطنين بمتابعة أسعار الذهب خاصة المقبلين على الزواج أو الراغبين في الاستثمار به، باعتباره ملاذ أمن في ظل التقلبات التي تشهدها الأسواق.

سعر الذهب اليوم عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 1811 جنيها للبيع و1834 جنيها للشراء

سعر الذهب اليوم عيار 22

وصل سعر الذهب اليوم السبت عيار 22 نحو 1660 جنيها للبيع و1681 جنيها للشراء

سعر الذهب اليوم عيار 21

وسجل سعر الذهب اليوم عيار 21 قيمة 1585 جنيها للبيع و1605 جنيها للشراء

سعر الذهب عيار 18

سعر الذهب عيار 18 سجل 1359 جنيها للبيع و1376 جنيها للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 14

ووصل سعر الذهب عبار 14 نحو 1057 جنيها للبيع و1070 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 12

وسجل سعر الذهب عيار 12 الأقل سعرا نحو 906 جنيها للبيع و917 جنيها للشراء.

وصل سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 12.68 ألف جنيه للبيع و12.48 جنيه للبيع.

وسجل سعر كيلو الذهب 1.81 مليون جنيه للبيع و1.83 جنيه للشراء بدون مصنعية.