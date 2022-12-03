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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

صعود جنوني.. ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 1610 جنيهات

صدى البلد

قفزت أسعار الذهب بالأسواق المحلية لمستويات تاريخية خلال تعاملات اليوم السبت، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية بالبورصة العالمية، حيث ارتفعت الأوقية مع نهاية الأسبوع فوق 1800 دولار قرب أعلى مستوى لها في أكثر من ثلاثة أشهر ، ما خلق  صعودا كبيرا في السوق، وتسود حالة من التفاؤل في الأسواق بارتفاع الأسعار على المدى القريب حيث يشهد السوق زخمًا صعوديًا قويًا، وبدأ الارتفاع في الذهب يوم الأربعاء الماضي، عندما قال رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول إنه قد يكون من المناسب للبنك المركزي الأمريكي أن يبطئ وتيرة التشديد في ديسمبر، في حين توفر المخاوف المتزايدة من الركود دعمًا جديدًا للذهب كملاذ آمن، حتى لو استمر ارتفاع أسعار الفائدة في دعم الدولار الأمريكي، إذ لا يزال الذهب أحد الأصول الدفاعية، وكمخزن للقيمة.

وقال سعيد إمبابى، المدير التنفيذي لاحدى المنصات الرقمية لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت 10 جنيهات خلال تعاملات اليوم، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 1610 جنيهات، بينما استقرت أسعار الذهب بالأسواق العالمية عند مستوى 1796 دولارًا بعد أن لامست الأوقية مستوى 1803 دولارات.
وأضاف أن جرام الذهب عيار 24 سجل 1840 جنيهًا، وعيار 18 سجل 1380 جنيهًا، وعيار 14 سجل 1073 جنيهًا، وبلغ سعر الجنيه الذهب 12880 جنيهًا.

أشار، إلى أن أسعار الذهب ارتفعت بالأسواق المحلية خلال تعاملات أمس الجمعة بقيمة 40 جنيهًا، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 1560 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 1600 جنيه.

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