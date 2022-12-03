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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع سعر الذهب اليوم في ختام التعاملات

ارتفاع سعر الذهب
ارتفاع سعر الذهب - صورة تعبيرية

ارتفعت أسعار الذهب مساء اليوم السبت 3-12-2022، إلى أعلى مستوى لها، مستكلمة موجة  الارتفاعات التي شهدتها الفترة الماضية.

سعر الذهب  ارتفع بنحو 35 جنيها للجرام الواحد اليوم السبت،  فشهدت أسعار الذهب ارتفاع صباح اليوم بنحو 10 جنيهات للجرام الواحد ثم استكملت موجة الارتفاعات بارتفاع 25 جنيها مساء اليوم  على مستوى جميع الأعيرة في كافة محالات الصاغة.

وعالميا، ارتفعت أسعار الذهب  أكثر من 11 دولاراً في التعاملات الفورية، إذ صعدت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.67% أو ما يعادل 11.8 دولار لتصل إلى 1780.54 دولار للأونصة.

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سعر الذهب اليوم في مصر

ويقدم موقع صدى البلد أسعار الذهب ، ضمن نشرته الخدمية التي تشمل على سعر الذهب وسر صرف الدولار وكافة العملات مقابل الجنيه المصري.

سعر الذهب اليوم ارتفع في ختام تعاملات اليوم السبت بنحو 25 جنيها كمتوسط زيادة للجرام الواحد.

أسعار الذهب اليوم 

ويهتم الكثيرون من المواطنين بمتابعة أسعار الذهب خاصة المقبلين على الزواج أو الراغبين في الاستثمار به، باعتباره ملاذ أمن في ظل التقلبات التي تشهدها الأسواق.

سعر الذهب اليوم عيار 24 

سجل سعر الذهب اليوم السبت عيار 24 نحو 1840 جنيها للبيع و1863 جنيها للشراء

سعر كيلو الذهب اليوم 

بدون مصنعية.. سجل سعر كيلو الذهب 1.84 مليون جنيه للبيع و1.86 جنيه للشراء 

سعر الذهب اليوم عيار 22

وصل سعر الذهب ختام اليوم عيار 22 نحو 1667 جنيها للبيع و1708 جنيها للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 12.88 ألف جنيه للبيع و13 ألف جنيه للبيع.

 

سعر الذهب اليوم عيار 21

وسجل سعر الذهب اليوم عيار 21  في ختام التعاملات قيمة 1610 جنيها للبيع و1630 جنيها للشراء

سعر الذهب عيار 18

سعر الذهب عيار 18 سجل 1380 جنيها للبيع و1379 جنيها للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 14

ووصل سعر الذهب عبار 14 نحو 1جنيها1073 للبيع و1087 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 12

وسجل سعر الذهب عيار 12 الأقل سعرا نحو 920 جنيها للبيع و931 جنيها للشراء.

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