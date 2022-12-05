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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صدام ناري بين الأهلي والزمالك في دوري اليد

صدى البلد

يشهد اليوم الاثنين، قمة الصالات داخل الملاعب المصرية خلال مواجهة الأهلي لغريمه التقليدي الزمالك في كرة اليد والكرة الطائرة.

وعلى ملاعب الكرة الطائرة سيدات، سيصطدم الأهلي بقيادة مديره الفني حمدي الصافي بغريمه التقليدي الزمالك والذي يقوده فنيًا أحمد فتحي على صالة الشهداء "الصالة الصغرى" بأهلي الجزيرة، في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وذلك في إطار مواجهات الجولة الثانية من المجموعة الأولى بالدوري الممتاز، بسبب مطالبات الأمن المصري بتأجيل اللقاء الذي كان محددًا له 11 نوفمبر الماضي.

ويدخل الغريمان اللقاء وهما في صدارة المجموعة الأولى برصيد 18 نقطة بعد الفوز على كل فرق المجموعة وهم: "الاتحاد السكندري - وادي دجلة - الزهور - أصحاب الجياد - هليوبوليس - 6 أكتوبر".

وسيعقب هذه المواجهة القوية، صدام آخر قوي بين رجال اليد في تمام الثامنة على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر، ويقود المارد الأحمر فنيًا الإسباني ديفيد ديفيز فيما يشرف على الإدارة الفنية للفارس الأبيض ماتيو جارالدا.

وذلك في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة بسبب مشاركة القطبين في بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري رقم 43 والتي أقيمت بتونس نهاية سبتمبر الماضي.

ويحتل الأهلي وصافة الترتيب برصيد 44 نقطة من الفوز في 13 مواجهة والتعادل في لقاء وحيد أمام هليوبوليس.

فيما يمتلك أبناء القلعة البيضاء 43 نقطة من الفوز في 13 مباراة والخسارة في مواجهة وحيدة أمام سبورتنج السكندري.

ويتبقى للقطبين مواجهة وحيدة بعد نهاية لقاء القمة، حيث يلعب الأهلي يوم الثلاثاء مع جزيرة الورد، فيما يلتقي الزمالك مع المعادي.

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