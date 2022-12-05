بالجنيه المصري.. أرقام مرعبة بشأن عقد رونالدو مع النصر السعودي| إنفوجراف

أكدت تقارير صحفية إسبانية، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو حسم اتفاقه مع نادي النصر السعودي للانضمام إلى صفوفه في سوق الانتقالات الشتوية.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن رونالدو أتم اتفاقه مع "النصر" وسيلعب في صفوفه بدايةً من 1 يناير بعقد يمتد لموسمين ونصف الموسم.

وأوضحت: "سيحصل رونالدو على راتب سنوي هائل يشمل مزايا إعلانية كبيرة، ليصل مجموع ما يتقاضاه في الموسم إلى حوالي 200 مليون يورو".

وكان كريستيانو رونالدو فسخ عقده مع مانشستر يونايتد بعد أن دخل في خلافات طاحنة مع الإدارة والجهاز الفني بقيادة تين هاج.

وتعد صفقة انتقال كريستيانو رونالدو للنصر السعودي هي الأغلي في تاريخ كرة القدم خاصة وأن اللاعب سيحصل على 200 مليون يورو سنويا.

تفاصيل تعاقد رنالدو مع النصر السعودي وفقا لما أعلنته ماركا :

العقد سيكون لمدة موسمين ونصف

العقد سيكون بداية من يناير المقبل

قيمة التعاقد تقدر بـ 200 مليون يورو سنويا

العقد بالجنيه المصري سيكون 5 مليارات و200 مليون جنيه سنويا

يحصل في الشهر على 433 مليون جنيه

يحصل في اليوم الواحد على 14 مليون جنيه و444 ألف جنيه

سيحصل رونالدو على 601 ألف جنيه في الساعة الواحدة



