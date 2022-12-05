عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بالجنيه المصري.. أرقام مرعبة بشأن عقد رونالدو مع النصر السعودي| إنفوجراف

كريسيتانو رونالدو
كريسيتانو رونالدو

أكدت تقارير صحفية إسبانية، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو حسم اتفاقه مع نادي النصر السعودي للانضمام إلى صفوفه في سوق الانتقالات الشتوية.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن رونالدو أتم اتفاقه مع "النصر" وسيلعب في صفوفه بدايةً من 1 يناير بعقد يمتد لموسمين ونصف الموسم.

وأوضحت: "سيحصل رونالدو على راتب سنوي هائل يشمل مزايا إعلانية كبيرة، ليصل مجموع ما يتقاضاه في الموسم إلى حوالي 200 مليون يورو".

وكان كريستيانو رونالدو فسخ عقده مع مانشستر يونايتد بعد أن دخل في خلافات طاحنة مع الإدارة والجهاز الفني بقيادة تين هاج.

وتعد صفقة انتقال كريستيانو رونالدو للنصر السعودي هي الأغلي في تاريخ كرة القدم خاصة وأن اللاعب سيحصل على 200 مليون يورو سنويا.

تفاصيل تعاقد رنالدو مع النصر السعودي وفقا لما أعلنته ماركا :

العقد سيكون لمدة موسمين ونصف

العقد سيكون بداية من يناير المقبل

قيمة التعاقد تقدر بـ 200 مليون يورو سنويا

العقد بالجنيه المصري سيكون 5 مليارات و200 مليون جنيه سنويا

يحصل في الشهر على 433 مليون جنيه

يحصل في اليوم الواحد على 14 مليون جنيه و444 ألف جنيه

سيحصل رونالدو على 601 ألف جنيه في الساعة الواحدة

 

كريستيانو رونالدو نادي النصر السعودي النصر السعودي البرتغالي كريستيانو رونالدو رونالدو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تخطى 2000 جنيه رسميًا|ارتفاع جنوني لـ الذهب وهذا سعر عيار 21 الآن

أبكت السوشيال ميديا.. حكاية صورة عامل الدليفري الحزينة على فيسبوك

بالجنيه المصري.. أرقام مرعبة بشأن عقد رونالدو مع النصر السعودي| إنفوجراف

بعد انتهاء أزمته مع الزمالك.. كهربا يعود للملاعب بالتفاؤل والأمل

30 جنيها زيادة.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 5-12-2022

بدون تشفير.. إذاعة مباراة نارية على 4 قنوات مفتوحة بـ كأس العالم 2022

محلك سر .. الزمالك يصدم كهربا بقرار حاسم فى أزمة غرامة الفيفا

الفراخ بـ 30 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم

ترشيحاتنا

وزير الدفاع يشهد مشروع فتح - 5 الذى تنفذه المنطقة الشمالية العسكرية

مغمي عينه..رهان ممرض علي تركيب كانيولا لمولود يثير غضب السوشيال ميديا

مقتل شخصين وتدمير منازل جراء قصف روسي على أوكرانيا

الصحة : افتتاح 4 أقسام للعلاج الطبيعي بمراكز الأسرة في أربع محافظات

بالجنيه المصري.. أرقام مرعبة بشأن عقد رونالدو مع النصر السعودي| إنفوجراف

البورصة تربح 10 مليارات جنيه وسط تباين أداء مؤشراتها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسود X أسود ... مي عمر تبهر متابعيها بهذه الإطلالة | شاهد

ملابس غريبة.. نسرين طافش تتألق في إطلالة غير تقليدية.. شاهد

طريقة تحضير المهلبية زي المحلات

رغم فوائدها المذهلة.. بذور الكتان ضارة لأربعة أشخاص

فيديو

البرازيل تواجه كوريا الجنوبية .. جدول ومواعيد مباريات اليوم في كأس العالم

برودة في المساء.. 14 درجة حرارة فرق بين الكبرى والصغرى

أصالة في مرمى نيران النقد.. حلمي بكر يهاجمها وعزة مصطفى ترفض اعتذارها.. فيديوجراف

تفاصيل حريق فيلا الفنانة عفاف شعيب.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

المنصورة الجديدة

عبد العليم قشطة

إتقان العمل عبادة

هند عصام

أنوبيس.. الحلم الأول

نجاة عبد الرحمن

الانتخابات الأمريكية وعدم الإجماع الشعبي

أحمد نجم

كيف تكون مع الآخر

إلهام أبو الفتح

أفواه وأرانب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا المرض النفسي مع الإنترنت

طارق إسماعيل

صناعة كرة القدم

اﻟﻤﺰﻳﺪ