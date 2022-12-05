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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

البنك الأهلي يطلب ضم مدافع الزمالك .. تفاصيل

الزمالك
الزمالك

كشف الإعلامي أحمد أسامة، عن طلب مجلس إدارة نادي البنك الأهلي بضم محمد عبد السلام مدافع الزمالك.

البنك الأهلي يطلب ضم مدافع الزمالك

وقال أحمد أسامة في تصريحات ببرنامجه "ديربي مع أحمد أسامة" عبر إذاعة القاهرة الكبرى 102.2 FM: "البنك الأهلي يطلب ضم محمد عبدالسلام مدافع الزمالك المتواجد بقائمة الانتظار".

وأضاف: "البنك الأهلي يسعى لتدعيم خط دفاعه وإبرام عدد من الصفقات، كما أن الاختيار وقع على عبد السلام، بسبب موقفه في نادي الزمالك".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة طلائع الجيش المقبلة في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها يوم الأربعاء المقبل.

ومن المقرر أن يختتم الفريق الأبيض تدريباته يوم الثلاثاء المقبل على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة قبل الانتظام في معسكر مغلق استعدادا اللقاء المرتقب أمام طلائع الجيش.

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