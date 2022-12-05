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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أنقرة تنفي ترتيبات للقاء أردوغان والأسد بعد اقتراحات بوتين

صدى البلد

قال إبراهيم كالين المتحدث باسم الرئاسة التركية، اليوم الإثنين:" إن أنقرة لا تخطط للقاء قريب بين رجب طيب أردوغان الرئيس التركي و نظيره الرئيس بشار الأسد رئيس سوريا".

و طبقا لتصريحات كالين، ذكر أن رجب طيب أردوغان الرئيس التركي وجة رسالة إلى الأسد، مفادها أنه بدد مخاوف تركيا الأمنية، وسمح للمسار السياسي السوري بالتقدم، وضمن أمن وحماية الحدود التركية السورية، فإنه مستعد للقائه، وشدد كالين  على أن تركيا ستستمر في دعم المعارضة السورية.

وكانت وكالة «رويترز» منذ ايام قد نقلت أن هناك ترتيبات لمقابلة الرئيس التركي و الأسد رئيس سوريا، وذلك بناءا علي اقتراحا من الرئيس فلاديمير بوتين الرئيس الروسي.

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