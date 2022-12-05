مهندس تنفيذ: محور المشير أبو ذكري مشروع ضخم جدا.. فيديو

قال المهندس محمد شهيب رئيس إحدى الشركات الاستشارية المنفذة لمشروع محور المشير أبو ذكري، إن هذا المحور بأكمله في بحيرات أو طرق رخوة وهذه كانت من أكبر التحديات التي واجهت المشروع في بدايته.

وأضاف محمد شهيب، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي" الفضائية، أن الـ ١٨ كيلو كباري سيكونوا بمستوى تنفيذ عالي الدقة، مشيرا إلى أن جميع الكباري في هذا المشروع سيكون عمرها الافتراضي ١٢٠ عاما على الأقل.

وتابع محمد شهيب، أن هذا المشروع ضخم جدا وكان به الكثير من التحديات ولكن تم التغلب عليها في بداية الأمر لأن هذا المحور يمثل أهمية كبيرة في مشروعات الطرق بمدينة الإسكندرية.