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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مهندس تنفيذ: محور المشير أبو ذكري مشروع ضخم جدا.. فيديو

محور المشير أبو ذكري
محور المشير أبو ذكري

قال المهندس محمد شهيب رئيس إحدى الشركات الاستشارية المنفذة لمشروع محور المشير أبو ذكري، إن هذا المحور بأكمله في بحيرات أو طرق رخوة وهذه كانت من أكبر التحديات التي واجهت المشروع في بدايته.

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الرئيس السيسي يفتتح محور المشير أبو ذكري

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مدير إدارة المشروعات الكبرى: تنفيذ الأعمال بمحور أبو ذكري بدأ في أكتوبر 2020

وأضاف محمد شهيب، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي" الفضائية، أن الـ ١٨ كيلو كباري سيكونوا بمستوى تنفيذ عالي الدقة، مشيرا إلى أن جميع الكباري في هذا المشروع سيكون عمرها الافتراضي ١٢٠ عاما على الأقل.

وتابع محمد شهيب، أن هذا المشروع ضخم جدا وكان به الكثير من التحديات ولكن تم التغلب عليها في بداية الأمر لأن هذا المحور يمثل أهمية كبيرة في مشروعات الطرق بمدينة الإسكندرية.

الرئيس السيسي مشروعات الطرق دى ام سى إدارة المشروعات الكبرى محور المشير أبو ذكري محور أبو ذكري

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