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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليابان.. زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 319 مليار دولار

صدى البلد

اتفق رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا مع وزيري المالية والدفاع اليابانيين على زيادة الإنفاق الدفاعي.

وذكر تلفزيون هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن كيشيدا اجتمع، اليوم الإثنين، مع وزير المالية شونيتشي سوزوكي ووزير الدفاع ياسوكازو هامادا، حيث اتفق المسؤولون الثلاثة على العمل على تأمين 43 تريليون ين ياباني (أو نحو 319 مليار دولار أمريكي) للإنفاق الدفاعي في الفترة بين عامي 2023 و2027؛ ما يمثل ارتفاعا بنسبة 50% عن ميزانية الخمس سنوات الحالية، مشيرين إلى أنه سيتم بحث سبل تمويل هذه الزيادة.

من جانيه، قال وزير الدفاع الياباني ياسوكازو هامادا - في تصريحات للصحفيين عقب الاجتماع - إن حجم الميزانية سيكون عند مستوى حيث يمكن لوزارة الدفاع وقوات الدفاع الذاتي أن تقوما بأدوارهما من خلال تعزيز قدراتهما الدفاعية بصورة كبيرة.

وسيجري المسؤولون محادثات مع الأحزاب الحاكمة على وجه السرعة في هذا الصدد حتى يمكن اتخاذ إجراء شامل بنهاية هذا العام.

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