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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

القبض على عاملين بعائمة سياحية ألقوا مخلفات فى النيل

صدى البلد

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك" ، متضمناً قيام العاملين بإحدى العائمات السياحية بإلقاء المخلفات "أكياس بلاستيكية" بنهر النيل حال إبحارها من محافظة أسوان إتجاه محافظة الأقصر.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية وبالإنتقال للعائمة المشار إليها حال تواجدها بأحد المراسى بدائرة قسم شرطة الأقصر ، وبسؤال المدير المسئول قرر قيام (إثنين من العاملين بالعائمة) بإلقاء بعض المخلفات بنهر النيل دون علمه ، وأمكن ضبطهما وبمواجهتهما أقرا بإرتكاب الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

عائمة سياحية القبض على متهمين القوا مخلفات نهر النيل وزارة الداخلية

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