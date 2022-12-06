حسن الرداد عن والدته بعد رحيلها: أمي منبع للطيبة والكرم.. فيديو

قال الفنان حسن الرداد، إنه كان متعلق بوجود والدته بشكل كبير وكان يحب يشاركها جميع أوقاته وهي التي قامت بتشجيعه لدخوله عالم الفن.

واضاف "حسن الرداد" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع علي قناة "دي إم سي" الفضائية، أن جميع من تعامل مع والدته سواء كانوا من أصدقائه أو معارفه أو اصدقائها كانوا يحبونها بشكل غير طبيعي لأنها كانت من الشخصيات المميزة لدي الجميع.

وتابع حسن الرداد، أن والدته لم تقوم في يوم بمضايقته بكلمة أو فعل لم يعجبه بل كانت دائما تراعي شعوره وتخاف عليه، موضحا "امي شخصية منبع للطيبة والكرم".

موضحا أنه كان يحب الجلوس مع والدته بشكل دائما وكان يفضل الجلوس معها علي انها يجلس في القهوة مع أصدقائه وهذا من أجل حبه الشديد لها.

https://fb.watch/hedr5138s5/?mibextid=NnVzG8