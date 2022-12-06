دينا الرفاعي عن رفض إرسال اللاعبات للمنتخب النسائي: اسم مصر أكبر من أي حد

أعربت دينا الرفاعي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، عن غضبها الشديد بسبب رفض بعض الأندية انضمام لاعباتها لمعسكرات المنتخبات الوطنية للسيدات.

وقالت دينا الرفاعي، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن بعض الأندية رفضت انضمام لاعباتها لمعسكرات المنتخبات الوطنية للسيدات، رغم أن الأولوية للمنتخب.

وتابعت:" منتخب مصر فوق الجميع وله الأولوية دائما، واسم مصر أكبر من أى أحد، وشرف لأى بنت تمثيل منتخب بلادها".

وأضافت :" نتعامل بمبدأ ولن يتغير ما دمت موجودة وأتولى مسئولية الإشراف على كرة القدم النسائية المصرية، ولا تهاون فى حق المنتخبات الوطنية أبدا".

وواصلت :" نستغل توقف النشاط دائما من أجل خوض عدد من المباريات الودية خلال الأجندة الدولية، من أجل إعداد اللاعبات وتحسين تصنيفنا، وسنخوض معسكرًا مفتوحًا خلال الفترة الحالية، وسنخوض وديتي لبنان خلال شهر فبراير من العام المقبل".



