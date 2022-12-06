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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رابطة الأندية: الزمالك تحمل تكاليف إصلاح مقاعد برج العرب

أحمد دياب
أحمد دياب

أكد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية أن هناك فارق بين التلفيات والشغب، مشيرًا لعدم وجود قرارات منع لجماهير الزمالك بعد تلفيات برج العرب.

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وقال دياب في تصريحات عبر أون تايم سبورتس: "نحن كرابطة الأندية نتمنى أن نرى المدرجات ممتلئة وهذا ما نعمل عليه وسنصل له، ونحن لا نفضل فكرة عقاب الجماهير ونحاول دئمًا أن تكون العقوبة على مقدار التصرف"

وأوضح دياب:"هناك فارق كبير بين إثارة الشغب والتلفيات، وعندما نتخذ أي عقوبة نسير في عدة اتجاهات للتأكد من الواقعة، ومن الوارد أن توجد تلفيات فعندما نقف على المقاعد ستتلف، والعكس أن يتم إتلاف المقاعد عمدًا ولكلا التصرفين عقوباته"

واختتم"في حالة التلفيات نصدر عقوبة مالية، في حالة الشغب يكون هناك عقوبات مالية ومنع جمهور، وهو ما حدث مع الزمالك تم خصم جزء من الأموال الموضعة كتأمين للملعب بقيمة التلفيات".

أحمد دياب جماهير الزمالك برج العرب رئيس رابطة الأندية الزمالك

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