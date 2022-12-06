دولاب مخدرات داخل صيدلية شهيرة بالعجوزة والنيابة تحيل صاحبها للجنايات

أحال المحامي العام الأول لنيابة شمال الجيزة صيدلي الي محكمة الجنايات لاتهامهم بإدارة صيدلية وتحويلها إلي دولاب لتجارة المخدرات.

نص أمر الإحالة

جاء بأمر الإحالة أن المتهم صاحب صيدلية أحرز بقصد الاتجار عقاراً مخدرا ( الترامادول ) في غير الأحوال المصرح بها كما أحرز بقصد الاتجار مواد " الكلونازبيام " و " البر يجابالين " و التي تخضع لبعض قيود المواد المخدرة في غير الأحوال المصرح به قانوناً.

كما عرض للبيع أدوية لم يصدر قرار من وزير الصحة باستعمالها أو تداولها كما عرض للبيع عقاقير و أدوية فاسدة لانتهاء صلاحيتها مع علمه بذلك.