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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بودر بـ 2.5 مليون جنيه.. ضبط مصنع مخدرات في القاهرة| تفاصيل

المضبوطات
المضبوطات

ضبط رجال الأمن بالقاهرة، عناصر تشكيل عصابى تخصص فى تصنيع والإتجار بالبودر المخدر بالقاهرة، وبحوزتهم أدوات التصنيع وعدد من الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.

تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس من أحد الأشخاص بمشاهدته لمجموعة من الأشخاص يترجلون من مركبتين إحداهما بدون لوحات واصطحابهم لقائد إحدى السيارات حال توقفه بمحل البلاغ ولاذوا بالفرار تاركين السيارة قيادته.

وفى وقت لاحق حضر للقسم قائد السيارة “مندوب مبيعات” من الزاوية مصاب بجروح متفرقة وقرر بأنه حال توقفه بالسيارة قيادته بمحل البلاغ، فوجئ بترجل بعض الأشخاص "غير معلومين لديه" من إحدى السيارات كانت متوقفة بجواره وقاموا بالتعدى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" كان بحوزة أحدهم وإدخاله عنوه بالسيارة وتصوير الواقعة بهاتف محمول، واصطحابه رفقتهم لإحدى المناطق الزراعية بصفط اللبن بالجيزة والتخلى عنه بها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة عاطل "له معلومات جنائية" لوجود خلافات مالية بينه وبين مالك السيارة حول الإتجار بالمواد المخدرة، تم استهدافه وضبطه حال استقلاله السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة .

وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة بالإشتراك مع 5 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" وإتخاذه الشقة محل سكنه مقراً لتصنيع مخدر البودر.

وبتفتيشها عُثر بداخلها على (بندقية خرطوش وطلقتين من ذات العيار – مبالغ مالية - كمية من مسحوق البودر المخدر وزنت 1,500 كيلو جرام - 2 كيس بداخلهما مادة بيضاء اللون تستخدم لتصنيع البودر المخدر تزن 1 كيلو جرام - 2 ماكينة لخلط المواد المخدرة - ماكينة لتغليف المواد المخدرة - 4 ميزان حساس - 7 زجاجات فارغة لتعبئة المواد المخدرة - 2 زجاجة بداخلهما سائل من البودر المخدر بإجمالى 750 ملى - أكياس فارغة لتعبئة المواد المخدرة)، وأقر بأنه نظراً لوجود خلافات مالية بينه وبين مالك السيارة قيادة المجنى عليه خطط لإختطافه.

وبتاريخ الواقعة قاموا باختطاف المجنى عليه والتعدى عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض "سكين" كان بحوزة أحد المتهمين وإحداث إصابته (على سبيل الخطأ) إعتقاداً منهم بأنه مالك السيارة وعقب إكتشافهم بأنه سائق لدى مالك السيارة قاموا بالتخلى عنه بالمنطقة المُشار إليها ، وإعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع مخدر البودر والإتجار به والسلاح النارى بقصد الدفاع والمبلغ من متحصلات البيع.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف باقى المتهمين وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (3 سلاح أبيض - بندقية خرطوش – طبنجة – 5 طلقات نارية مختلفة الأعيرة).. باستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين وإتهمهم بإختطافه وإحداث إصابته.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 2 مليون و500 ألف جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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