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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شاهد.. جولة سريعة للحالة المرورية بالطرق والمحاور في مختلف محافظات الجمهورية

الحالة المرورية بالطرق
الحالة المرورية بالطرق والمحاور

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على الفضائية المصرية، الحالة المرورية، في شوارع القاهرة والجيزة.

ويشهد شارع رمسيس  كثافات مرورية مستمرة حتى ميدان العباسية، الذي يشهد كثافات نسبية بسيطة، وفي تقاطع شارع صلاح سالم، فإن هناك كثافات بسيطة وليست مؤثرة كثيرًا على حركة المرور.

وفي كوبري الجلاء، فإن هناك سيولة مرورية مستمرة حتى طريق العروبة، وعند كوبري المطار، فإن هناك كثافات نسبية غير مؤثرة وستبدأ في الاختفاء، أثناء الدخول إلى طريق المطار.

وفي شار شبرا، فإن هناك كثافات مرورية، وعند الوصول إلى كوبري أبو وافية، فإن هناك كثافات مرورية تبدأ في الظهور بشكل كبير، أثناء النزول من الكوبري خلال الاتجاه لشارع منشية الجمل وسكة الوايلي.

وتوجد كثافات مرورية كبيرة في شارع سكة الوايلي، تزيد بشكل ملحوظ أثناء الصعود إلى كوبري القبة، وبعد نزلة الكوبري، تبدأ الكثافات تقل بشكل تدريجي حتى تختفي تماما.

وفي حي باب الشعرية، فإنه يشهد سيولة مرورية نسبية، وفي شارع الجيش وتحديدا شارع البنهاوي، فإن أوله تظهر به كثافات نسبية بسيطة، وفي شارع الدراسة توجد سيولة مرورية مستمرة حتى آخر الطريق.

أيضا، استعرض البرنامج الحالة المرورية في بعض شوارع محافظة الجيزة، فإن طريق الدائري للقادم من أكتوبر فقد جرى إغلاقه كليا، وفي منطقة القوس الغربي بالمريوطية، غفد تم الغلق مع مطلع الدائري عن طريق الإسكندرية الصحراوي، للقادم من الإسكندرية في اتجاه الرماية، ضمن مشروع تطوير الطريق الدائري، بحيث يتم تحويل الحركة المرورية للطريق الدائري للقادم من طريق الواحات اتجاه أعلى طريق إسكندرية الصحراوي للنزول في نفق حازم حسن، ومنه لطريق الإسكندرية الصحراوي، ويمكن استخدام محور 26 يوليو أو محور روض الفرج أو الطريق السياحي، وهذه طرق بديلة عن طريق الدائري.

والقادم من وصلة حازم حسن من جهة طريق الإسكندرية الصحراوي، يتم تحويله بالكامل لمطلع الطريق الدائري من حازم حسن باتجاه طريق الواحات، وهذه التحويلات أدت إلى كثافات مرورية إضافية على محور 26 يوليو للقادم من أكتوبر، كما جرى غلق ميدان سفنكس بسبب إنشاء محور 26 يوليو الموازي وربطه بالطريق الدائري من خلال شارع أحمد عرابي.

التحويلات المرورية

كما أنّ الإدارة العامة للمرور بالجيزة أجرت بعض التحويلات المرورية لتفادي حجم الكثافات وهو ما أثر على شارع جامعة الدول العربية والمسبب لبعض الكثافات المرورية هناك، وبالنسبة للمحور المتجه لأكتوبر فإن هناك سيولة مرورية كبيرة.

المرور أحوال المرور محافظات الجمهورية سيولة مرورية الجيزة الطريق الدائرى القاهرة

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