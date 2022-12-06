دون تدخل بشري.. الإمارات تطلق نظاما آليا لإنجاز عقود العمل

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات عن إطلاق نظام إنجاز عقود العمل دون تدخل بشري.

يأتي ذلك تماشياً مع "استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031"، التي تسعى لجعل الإمارات رائدة عالميا في هذا المجال عبر تطوير منظومة متكاملة، توظف الذكاء الاصطناعي في المجالات الحيوية لدولة الإمارات.

وبحسب وسائل إعلام إماراتية، كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن إنجاز أكثر من 35 ألف معاملة آلية خلال أول يومين من إطلاق النظام الجديد، شملت إصدار وتجديد عقود عمل، حيث يتم اعتماد المعاملة بعد التعرف على وجود توقيع الطرفين.

مزايا النظام الجديد

يتميز النظام الجديد، الذي يستخدم تقنيات لمعالجة الصور والتحقق منها، بسرعة إنجاز المعاملات التي انخفضت من يومين إلى نصف ساعة فقط، وتقليل الأخطاء البشرية.

كانت حكومة دولة الإمارات أطلقت في أكتوبر 2017 استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي التي تهدف إلى الارتقاء بالأداء الحكومي وتسريع الإنجاز وخلق بيئات عمل مبتكرة، وأن تكون حكومة دولة الإمارات الأولى في العالم في استثمار الذكاء الاصطناعي بمختلف قطاعاتها الحيوية، وتوفير 100% من خدمات الخط الأول للجمهور من خلال الذكاء الاصطناعي.

وتمثل هذه الاستراتيجية المرحلة الجديدة بعد الحكومة الذكية، والتي ستعتمد عليها الخدمات والقطاعات والبنية التحتية المستقبلية في الدولة بما ينسجم مع مئوية الإمارات 2071، الساعية إلى أن تكون دولة الإمارات الأفضل بالعالم في المجالات كافة.

وانسجاماً مع توجهاتها الرامية للتحول الرقمي في خدماتها، تبنت وزارة الموارد البشرية والتوطين تقنيات لخدمة المتعاملين مثل برنامج التوعية عبر خدمة التوجيه الذاتي وقناة التواصل عبر تطبيق "واتساب" إضافة إلى التطبيق الذكي للوزارة ومنظومة الاتصال الذكي ومنصة "نافس" ونظام البيانات المفتوحة.

وبإمكان المتعاملين الدخول إلى البرنامج التوعوي لخدمة التوجيه الذاتي عبر تطبيق وزارة الموارد البشرية والتوطين، بينما يهدف التطبيق الذكي إلى الاستفادة من باقة تضم أكثر من 100 خدمة تقدمها الوزارة، مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة.

أما قناة التواصل عبر تطبيق "واتساب" باللغتين العربية والإنجليزية، فقد جعل وزارة الموارد البشرية والتوطين أول جهة اتحادية تملك حساباً موثقاً للأعمال على التطبيق المملوك لشركة "ميتا".

وطورت الوزارة منظومة الاتصال الذكي لتصبح أول جهة حكومية تطبق النظام وبصورة استباقية، إذ يقوم بإنجاز المعاملات الإلكترونية بنظام العمل عن بعد ويقدم الخدمات الإلكترونية على مدار الساعة، ويتمتع النظام بخصائص ذكية تسمح بالتدقيق على المرفقات وبيانات المعاملات.