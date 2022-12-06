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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الدولار يرتفع واليورو يتراجع.. اعرف أسعار العملات العالمية اليوم

أسعار العملات العالمية
أسعار العملات العالمية اليوم

ارتفع الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء وسجل سعر اليورو EUR عملة الاتحاد الأوروبي  انخفاض طفيف مقابل الدولار USD عملة الولايات المتحدة الأمريكية، حيث سجل انخفاض قيمة (-0.0013) نقطة وبنسبة (-0.12%) وذلك خلال جلسات التداول صباح اليوم الثلاثاء.

سعر اليورو مقابل الدولار
سجل سعر اليورو اليوم الثلاثاء  مقابل الدولار = 1.0484 دولار.
سجل سعر الدولار مقابل اليورو اليوم الثلاثاء  = 0.9538 يورو.

سعر اليورو مقابل الجنيه الإسترليني اليوم الثلاثاء
جاء سعر اليورو اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر مقابل الجنيه الإسترليني = 0.8609 جنيه استرليني.
جاء سعر الجنية الإسترليني اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر مقابل اليورو = 1.8610 يورو.

سعر اليورو  مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 
جاء سعر اليورو في مصر اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر = 25.7565 جنيه مصري.
جاء سعر الجنيه المصري مقابل اليورو اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر = 0.0388 يورو.

سعر اليورو مقابل الجنيه السوداني اليوم الثلاثاء 
سجل سعر اليورو مقابل الجنيه السوداني اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر = 597.2558 جنيه سوداني.
سجل سعر الجنيه السوداني أمام اليورو اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر = 0.0017 يورو.

سعر اليورو مقابل الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء 
سجل سعر اليورو مقابل الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر = 3.8484 درهم إماراتي.
سجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل اليورو اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر = 0.2597 درهم إماراتي.

سعر اليورو أمام الريال السعودي اليوم الثلاثاء 
جاء سعر اليورو مقابل الريال السعودي اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر = 3.9401 ريال سعودي.
جاء سعر الريال السعودي أمام اليورو اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر = 0.2537 يورو.

سعر اليورو مقابل الليرة اللبنانية اليوم الثلاثاء 
بلغ سعر اليورو مقابل الليرة اللبنانية اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر = 1,592.9853 ليرة لبنانية.
بلغ سعر الليرة اللبنانية مقابل اليورو اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر = 0.0006 يورو.

سعر اليورو مقابل الليرة السورية اليوم الثلاثاء
سجل سعر اليورو مقابل الليرة السورية اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر = 2,633.7417 ليرة سورية.
سجل سعر الليرة السورية مقابل اليورو اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر = 0.0004 يورو.

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