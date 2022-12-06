نظمت إدارة النشاط الإجتماعي والرحلات بجامعة حلوان البطولة المركزية للشطرنج الكلاسيك، وبمشاركة منتخبات ٢١ كلية من كليات جامعة حلوان.

وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، وإشراف عام الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية ، و هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب ، وراشد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، و عصام زكي مدير إدارة النشاط الاجتماعي والرحلات.

وقد أقيمت المسابقة بالنظام السويسري فيشر في رحاب كلية التربية بعدد تسع جولات ، وسط منافسة قوية ، وقد قام الاتحاد المصري للشطرنج بقيادة الدكتور هشام الجندي بدور كبير في انجاح هذه البطولة و اخراجها بهذا الشكل الرائع من خلال التحكيم المتميز للمسابقة و من خلال نخبة من الحكام والأساتذة الدوليين ذوي الخبرات الطويلة في هذا المجال.

شارك في البطولة عدد ١٠١ طالب وطالبة وقد حصل على المركز الأول الطالب ابراهيم اسامة عبد الحميد كليه الطب، حصل على المركز الثاني الطالب عمر نبيل صابر كلية الحاسبات و الذكاء الاصطناعي، المركز الثالث للطالب احمد شريف احمد كلية الهندسة بحلوان، المركز الرابع الطالب عادل محمد عكاشه كليه الخدمه الاجتماعيه، المركز الخامس للطالب معاذ احمد منصور كلية الاقتصاد المنزلي .

وجاءت مراكز الطالبات كالآتي:

حصلت على المركز الأول الطالبة جمانة محمد قنديل كلية الإقتصاد المنزلي.

المركز الثاني سلفانا نبيل فهمي كلية الفنون الجميلة.

المركز الثالث يوستينا صبري جرجس كلية الفنون التطبيقية

المركز الرابع مورين ميلاد شرقاوي كلية الفنون الجميلة

المركز الخامس اسراء مصطفى محمود

كلية التجارة وإدارة الأعمال برنامج Fmi.

جامعة حلوان تنظم البطولة المركزية للشطرنج الكلاسيك (1)

جامعة حلوان تنظم البطولة المركزية للشطرنج الكلاسيك (2)

جامعة حلوان تنظم البطولة المركزية للشطرنج الكلاسيك (3)