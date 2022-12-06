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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحصين 21 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع بالأقصر

صدى البلد

قال الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطرى بالأقصر، إنه فى ضوء تنفيذ توجيهات السيد القصير وزير الزراعة بمتابعة أعمال الحملة القومية الثالثة لعام ٢٠٢٢ للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع بكافة قرى ونجوع ومدن محافظة الأقصر، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر ،  بلغ اجمالى أعداد الحيوانات المحصنة ٢١٠٠٠ منذ انطلاق أعمال الحملة نوفمبر الماضي تضمنت ١٩٧٥٧أبقار، ٢٠٨٤ جاموس، ٧١٣٥ أغنام، ٢٠٢٧ ماعز.

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 وأضاف مدير عام الطب البيطري بالأقصر ، أنه تم تنفيذ عدد ٣٨ندوة وتوعيات إرشادية بيطرية، بجانب استمرار اللجان الطبية البيطرية لأحكام الرقابة البيطرية على أسواق الماشية المقامة بمراكز محافظة الاقصر.

وأشار إلى استمرار أعمال الحملة القومية الثالثة لعام ٢٠٢٢ حتى نهاية العام ، لذلك تناشد مديرية الطب البيطري المواطنين من مربى وتجار الماشية بضرورة وأهمية مشاركتهم الإيجابية وتقديم الحيوانات الخاصة بهم لتحصينها حرصا على صحة وسلامة وحماية الحيوانات من هذه الأمراض الوبائية ، وحفاظا على الثروة الحيوانية وتحقيقا للتنمية المستدامة بها.

الأقصر محافظة الاقصر الأمراض الوبائية وزير الزراعة الثروة الحيوانية مديرية الطب البيطري الحمى القلاعية الوادى المتصدع الحملة القومية السيد القصير وزير الزراعة مرضي الحمي القلاعية قرى ونجوع حمى الوادى المتصدع

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