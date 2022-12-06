تحصين 21 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع بالأقصر

قال الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطرى بالأقصر، إنه فى ضوء تنفيذ توجيهات السيد القصير وزير الزراعة بمتابعة أعمال الحملة القومية الثالثة لعام ٢٠٢٢ للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع بكافة قرى ونجوع ومدن محافظة الأقصر، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر ، بلغ اجمالى أعداد الحيوانات المحصنة ٢١٠٠٠ منذ انطلاق أعمال الحملة نوفمبر الماضي تضمنت ١٩٧٥٧أبقار، ٢٠٨٤ جاموس، ٧١٣٥ أغنام، ٢٠٢٧ ماعز.



وأضاف مدير عام الطب البيطري بالأقصر ، أنه تم تنفيذ عدد ٣٨ندوة وتوعيات إرشادية بيطرية، بجانب استمرار اللجان الطبية البيطرية لأحكام الرقابة البيطرية على أسواق الماشية المقامة بمراكز محافظة الاقصر.

وأشار إلى استمرار أعمال الحملة القومية الثالثة لعام ٢٠٢٢ حتى نهاية العام ، لذلك تناشد مديرية الطب البيطري المواطنين من مربى وتجار الماشية بضرورة وأهمية مشاركتهم الإيجابية وتقديم الحيوانات الخاصة بهم لتحصينها حرصا على صحة وسلامة وحماية الحيوانات من هذه الأمراض الوبائية ، وحفاظا على الثروة الحيوانية وتحقيقا للتنمية المستدامة بها.