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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عمال مصر يبحث انضمام نقابة العاملين بالإسعاف للاتحاد العام

صدى البلد

 

عقدت هيئة مكتب الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة محمد جبران رئيس الإتحاد إجتماعاً مشتركا مع عدد من أعضاء النقابة العامة للعاملين بهيئة الإسعاف المصرية، تم فيه التشاور حول انضمام النقابة لعضوية الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، تأكيداً لدورهم الوطني الفاعل في خدمة المجتمع.

وصرح الدكتور وائل سرحان رئيس النقابة العامة للعاملين بهيئة الإسعاف، بان النقابة تضم ٣٠ الف عضو على مستوى الجمهورية ؛ وانها تحترم التشريعات الوطنية والدولية منذ تأسيسها عام ٢٠١٣، وتوفق أوضاعها في ضوء تطبيق قانون النقابات العمالية وحرية حق التنظيم رقم ٢٠١٣ لسنة ٢٠١٧ .

واشار الي أن "هيئة الاسعاف" شاركت في إنتخابات الدورة النقابية السابقة والحالية، التي بدأت من يوليو الماضي لمدة ٤ سنوات قادمه من خلال ٣٧ لجنة نقابية.

شارك في الإجتماع كل من هشام المهيري ، وعبد المنعم الجمل نائبي رئيس الإتحاد العام؛ وهشام رضوان أمين الصندوق؛ وأشرف الدوكار أمين الصندوق المساعد؛ ومحمد عبد ربه الأمين العام المساعد.

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