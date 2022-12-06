صحيفة برتغالية تكشف سر استبعاد رونالدو من لقاء سويسرا في كأس العالم

استبعد المدير الفني فرناندو سانتوس، مدرب منتخب البرتغال، النجم كريستيانو رونالدو من التشكيل الأساسي الذي يبدأ به أمام سويسرا، في مباراة تجمع بينهما بعد قليل، اليوم الثلاثاء، ضمن دور الـ16 من منافسات كأس العالم 2022.



وظهر رونالدو صاحب الـ37 عامًا، أساسيًا في تشكيل البرتغال خلال المباريات الثلاث التي خاضها في دور المجموعات في كأس العالم.

وأعلن سانتوس، تشكيل البرتغال ضد سويسرا، ما شهد إشراك جونزالو راموس أساسيًا، مع وضع كريستيانو رونالدو على مقاعد البدلاء.

وفسرت صحيفة "ريكورد" البرتغالية، في تقرير لها، استبعاد رونالدو من لقاء سويسرا، بأنه يعود إلى غضب المدرب فرناندو سانتوس من التصرف الذي بدر من اللاعب في مواجهة كوريا الجنوبية.

وكان سانتوس أكد في المؤتمر الصحفي الذي سبق موقعة ثمن نهائي كأس العالم، أن الصور التي ظهر فيها رونالدو في مشادة مع أحد اللاعبين الكوريين، لم تعجبه إطلاقًا، موضحًا أنه اتخذ قرارًا داخليًا، في إشارة مسبقة إلى وضعه على مقاعد البدلاء ضد سويسرا.

يشار إلى أن كريستيانو رونالدو سجل أول هدف له في مونديال 2022، في شباك غانا من علامة الجزاء.