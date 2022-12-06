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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مطعم دجاج شهير يسخر من كريستيانو رونالدو بسبب النصر السعودي

رونالدو
رونالدو

سخر الحساب الرسمي لـ مطعم دجاج شهير من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد الأنباء التي ربطته بالانتقال إلى النصر السعودي.

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وكانت صحيفة «ماركا» الإسبانية كشفت في تقرير جديد لها، أمس الإثنين، أن كريستيانو رونالدو سيصبح لاعبًا لنادي النصر بدءًا من شهر يناير المقبل 2023.

ووفقًا لتلك الأنباء فقد نشر المطعم الشهير  تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، ليتناول الأمر بشكل ساخر.

وجاء في تغريدة المطعم الشهير عن كريستيانو رونالدو: «بديل مناسب لأبوبكر حتى نكون منصفين»، في إشارة إلى الدولي الكاميروني فينسنت أبوبكر، المهاجم الأساسي للنصر.

يُذكر أن رونالدو فسخ عقده مع مانشستر يونايتد بالتراضي، ليصبح بلا ناد في منتصف الموسم الحالي 2022-2023 لأول مرة في مسيرته، وسينتقل إلى ناديه الجديد بعد انتهاء منافسات كأس العالم 2022 في صفقة مجانية.

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