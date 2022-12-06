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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد تألقه أمام إسبانيا.. عمر ربيع ياسين يوجه رسالة لـ ياسين بونو

ياسين بونو
ياسين بونو

 

 

أشاد الإعلامي عمر ربيع ياسين بالحارس المغربى المتألق ياسين بونو بعدما قدم مستوى رائع خلال مواجهة إسبانيا وإنقاذه ببراعة لركلات الترجيح ليقود منتخب بلاده للتأهل للدور ربع النهائى من كأس العالم للمرة الأولى فى التاريخ.


ونشر عمر ربيع ياسين صورة للحارس ياسين بونو عبر حسابه علي فيسبوك وعلق قائلا "تسلم ايدك ❤️❤️".

 

وحقق منتخب المغرب الفوز على نظيره الإسبانى بركلات الترجيح فى المواجهة النارية التي جمعت بينهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد المدينة التعليمية، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2022، المقامة حاليا فى قطر والمستمرة حتى 18 ديسمبر الجاري.

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IMG_٢٠٢٢١٢٠٦_٢١٤٥٠٩
الإعلامي عمر ربيع ياسين المغربي ياسين بونو كأس العالم اسبانيا منتخب المغرب

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