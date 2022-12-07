مدرب المغرب السابق يكشف سر تفوق أسود الأطلس على إسبانيا بالمونديال

قال حسن مؤمن مدرب منتخب المغرب السابق، إن تأهل أسود الأطلس إلى دور الثمانية بكأس العالم 2022، فرحة لكل العرب وليس للشعب المغربي فقط، موضحًا أن الطموحات مرتفعة من أجل الوصول لأعلى نقطة.

وأضاف مؤمن، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن منتخب المغرب لديه طموح كبير، وهو التتويج بكأس العالم، وإذا لم يفز به في النسخة الحالية، سيكون خطوة نحو التتويج به في المستقبل.

وتابع مدرب المغرب السابق «ماذا ينقص المنتخب العربي أو الإفريقي أن يحلم بالتتويج بكاس العالم؟.. المنتخب المغربي التزم في جميع خطوطه، وهو ما كلل مجهوده بالفوز، بينما صبر المغاربة في المباراة تفوق على الإسبان».

واختتم تصريحاته، أن وليد الركراكي أصبح مُلهم لجميع المغاربة والعرب، وليس للاعبيه فقط، ويمتلك طموحات كبيرة، وهو ما أكده في تصريحاته، بأن المغرب ما زال أمامه الكثير ليقدمه في البطولة، ولن يكتفِ عند هذا القدر بما قدمه.