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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بأربع كلمات.. رونالدو يحسم الجدل بشأن انتقاله إلى النصر السعودي| شاهد

رونالدو
رونالدو

حسم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، الجدل بشأن انتقاله إلى النصر السعودي، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وكانت بعض التقارير قد زعمت أن رونالدو سيكون لاعباً في صفوف فريق النصر السعودي بداية من شهر يناير المقبل.

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وقال رونالدو في تصريحات نقلها موقع “مايس فوتبول” البرتغالي، بشأن أنباء انضمامه إلى النصر السعودي: “لا، هذا ليس حقيقياً".

رونالدو مع منتخب البرتغال

وتواجد رونالدو على مقاعد بدلاء منتخب البرتغال أمام سويسرا، في المباراة التي انتهت بفوز الفريق البرتغالي بسداسية مقابل هدف وحيد، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين، في إطار منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس العالم.

وشارك رونالدو في الدقائق الأخيرة من المباراة، وحصل على شارة القيادة من بيبي، زميله في منتخب البرتغال.

رونالدو مانشستر يونايتد فترة الانتقالات الشتوية النصر السعودي منتخب البرتغال

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