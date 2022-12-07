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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الصحة وسفير فرنسا بمصر يبحثان سبل دعم المستشفيات بوحدات الرعاية المركزة

صدى البلد


استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، سفير فرنسا لدى مصر السيد "مارك باريتي"، والمدير التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية بمصر السيدة "كليمانس فيدال دي لابلاش" والوفد المرافق ، لبحث تعزيز سبل التعاون المشترك في القطاع الصحي.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مناقشة المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الصحة والوكالة الفرنسية للتنمية، والتي بدأت في عام 2017.


وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير ناقش مع الجانب الفرنسي فرص التعاون لدعم مشروعات خدمات الرعاية الصحية الأولية بمصر، بالإضافة إلى مناقشة التعاون في مشروعات دعم المستشفيات بالأجهزة والمستلزمات الطبية خاصة وحدات العناية المركزة، وكذلك التعاون في تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل.

وأشار "عبدالغفار" إلى أن الوزير أكد أهمية تحقيق الاستفادة من التعاون بين وزارة الصحة والوكالة الفرنسية للتنمية من خلال التوجيه الأمثل للموارد والإمكانيات التي يتم إتاحتها نحو الأهداف المرجو تحقيقها من المشروعات التي يتم تنفيذها.


ولفت "عبدالغفار" إلى أن الجانبين ناقشا التحديات والمعوقات التي قد تواجه العمل بتنفيذ المشروعات التي يتم الاتفاق عليها بين الجانبين، في إطار حرص الجانب الفرنسي على دعم مصر في مشروعات التنمية المستدامة خاصة في مجال الرعاية الصحية.


حضر الاجتماع الدكتور أحمد السبكي مساعد وزير الصحة لشئون الرقابة والمتابعة ورئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، واللواء وائل الساعي مساعد الوزير للشئون المالية والإدارية ، والدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة لشئون مشروعات مبادرات الصحة العامة، والدكتور وائل عبدالرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض بالوزارة، والدكتورة سوزان الزناتي مدير الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية، والدكتور كريم رأفت مدير الإدارة العامة للمنح والقروض، والدكتورة داليا رشيد المشرف على المنح والقروض بالوزارة.

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