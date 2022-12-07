من سيارتها.. ياسمين صبري تشارك جمهورها فيديو جديد عبر إنستجرام

شاركت الفنانة ياسمين صبري جمهورها فيديو جديد لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام وذلك من خلال خاصية الاستوري.

وظهرت ياسمين في الفيديو من داخل سيارتها وهي ترتدي النضارة الشمسية، واعتمدت في إطلالتها علي المكيب الهادي.

https://instagram.com/stories/yasmine_sabri/2987941283305180196?igshid=MDJmNzVkMjY=

وتستأنف ياسمين صبري تصوير فيلمها الجديد "يوم استقالة مجرم" الأسبوع المقبل بعد عودتها من قطر ومشاهدتها مباريات كأس العالم.

وبهذا الفيلم تعود ياسمين صبري للسينما بعد غياب أربع سنوات، وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن تشويقي مع وجود لمحات كوميدية في عدد من المشاهد.

"يوم استقالة مجرم" بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، محمد عبد الرحمن توتا، باسم سمرة، محمد أنور وعدد آخر من الفنانين وجار التعاقد معهم، تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي.