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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مقتل عنصر خطر فى خناقة تجار مخدرات بالخانكة

المتهمين
المتهمين

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية بحدوث مشاجرة بدائرة المركز ووجود متوفـى بين طرف أول: (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" متوفـى إثر إصابته بأعيرة نارية - مقيم بدائرة قسم شرطة الخصوص).. طرف ثانى: (شخصين "لهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة المركز) وآخرين لوجود خلافات مالية بينهم.. على إثرها أطلق الطرف الثانى أعيرة نارية من بندقية آلية تجاه الأول فأحدثا إصابته التى أودت بحياته.

أسفرت جهود فريق البحث المُشكل بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية عن وجود خلافات بين المجنى عليه و آخرين ، حول بيع المواد المخدرة، فعقدوا العزم على التخلص من المجنى عليه بقتله ، فقاموا بإستدراجه لإحدى المناطق الزراعية بدائرة المركز ، وقام أحدهم بإطلاق عدة أعيرة نارية تجاهه.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم (بندقية آلية - بندقية خرطوش - 2فرد محلى – عدة طلقات مختلفة الأعيرة – كمية من مخدر الحشيش – كمية من مخدر الهيروين).. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية لحماية نشاطهم الإجرامى ، وأضاف أحدهم  بأن البندقية الآلية المضبوطة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية أمن القليوبية الامن العام الخصوص قتل هيروين أعيرة نارية

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