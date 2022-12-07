مدبولي: أداء البورصة المصرية يشهد شكلا إيجابيا عن الفترة السابقة

أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه عندما تم إنشاء وثيقة سياسة ملكية الدولة كان هناك توافق بنسبة 70% مع القطاع الخاص، واليوم مع الحوار المجتمعي نسبة التوافق وصلت إلى 85%، أى أننا تقريبا أخذنا الغالبية العظمي.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته بمؤتمر صحفي اليوم، الأربعاء، أن أداء البورصة المصرية يشهد شكلا إيجابيا عن الفترة السابقة ، فى إطار قرارات الدولة التنظيمية وقرارات هيئة الرقابة الإدارية، معقبا: “ هناك تنسيق كامل بين الجهتين ليحدث تعافي بإعتباره أنه سوق مهم جدا”.

وتابع الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة أقرت وثيقة سياسة ملكية الدولة فى وقت قصير.