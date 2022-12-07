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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مدبولي: أداء البورصة المصرية يشهد شكلا إيجابيا عن الفترة السابقة

رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء

أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه عندما تم إنشاء وثيقة سياسة ملكية الدولة كان هناك توافق بنسبة 70%  مع القطاع الخاص، واليوم مع الحوار المجتمعي نسبة التوافق وصلت إلى 85%، أى أننا تقريبا أخذنا الغالبية العظمي.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته بمؤتمر صحفي اليوم، الأربعاء، أن  أداء البورصة المصرية يشهد شكلا إيجابيا عن الفترة السابقة ، فى إطار قرارات الدولة التنظيمية وقرارات هيئة الرقابة الإدارية، معقبا: “ هناك تنسيق كامل بين الجهتين ليحدث تعافي بإعتباره أنه سوق مهم جدا”.

وتابع الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة أقرت وثيقة سياسة ملكية الدولة فى وقت قصير.

رئيس مجلس الوزراء مدبولى مصطفى مدبولي وثيقة سياسة ملكية الدولة الحوار المجتمعى

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