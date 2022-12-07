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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مدبولي: متابعة مستمرة بشأن توفير الأعلاف لصناعة الدواجن يوميًا

صدى البلد

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن يتم التعاون مع الغرف التجارية للتعامل بشأن السيطرة على الأسعار وعند اختفاء نوع معين من السلع يكون هناك توجيه وتدخل من الدولة لتوفير هذه السلع للمواطنين.

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وأضاف مدبولي خلال المؤتمر الصحفي اليوم الأربعاء أنه حتى اليوم قادرون على توفير السلع للمواطنين والدولة تتدخل عند اختفاء نوع من السلع لكي يتم خروجها و توفيرها بالأسواق.

الوزارء : لابد من التكاتف بين المواطن والحكومة

ولفت مدبولي إلى أن الحكومة والمواطن يجب أن يكون هناك تكاتف بيننا لكي نتخطى هذه الأزمة العنيفة، مشيرًا إلى أن هناك في عدد من الدول بخصوص اختفاء السلع وغلاء الأسعار على الرغم من الدخل المرتفع.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن هناك متابعة مستمرة بشأن توفير الأعلاف لصناعة الدواجن يوميًا لكي نضمن توافرها واستمرارها في التواجد بالسوق.

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