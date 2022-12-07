مدير إفريقيا بالوكالة الدولية للطاقة الذرية لصدى البلد : مصر تمتلك خبرات متميزة فى الطب النووى و75 % من الدولة اﻷفريقية ليس لديهم وحدات لعلاج السرطان

قال الدكتور شوكت عبد الرزاق مدير قطاع أفريقيا بالوكالة الدولية للطاقة الذرية ، فى تصريح لصدى البلد على هامش الاجتماع الوزاري للدول الأفريقية المشاركة في اتفاقية الأفرا لتطوير وتطبيق التكنولوجيا النووية من أجل السلام ، إن تلك الاجتماعات تأتى بعد 15 عاما من إعلان اسوان في 2007 وكذلك لمواجهة التحديات التي تواجه دول القارة الأفريقية وأن تسهم برامجها في تطوير حقيقي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية لدول القارة الأفريقية خاصة باستخدام العلوم النووية في مجالات الصحة والزراعة والطعام وكذلك توليد الطاقة الكهربائية، هذا بالإضافة إلى البحث والتطوير.

وتابع عبد الرازق ، أن مصر الدول الوحيدة بقارة أفريقيا التى تمتلك امكانيات متميزه فى مجال اﻻستخدامات السلمية للطاقة الذرية فى مختلف المجاﻻت وخاصة فى المجال الطبي وتشعيع اﻷغذية .

وأضاف أن مبادرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأفريقيا تستهدف كذلك مساعدة الدول الأعضاء ويبلغ عددها 46 دولة للحصول على منح تمويلية من البنك الدولى و البنك اﻻسلامى اﻷفريقي وغيرها من جهات التمويل ، لافتاً إلى أن هذه المبادرة ستساهم فى تنميتهم اجتماعيا و اقتصاديا و صحيا خاصة فى مواجهة مرض السرطان.

وأكد عبد الرزاق ، أن مصر من أكثر الدول اﻷفريقية تقدما فى مجال الطب النووى و خاصة علاج أمراض السرطان بالتشعيع ، خاصة وأن 75 % من سكان أفريقيا ليس لديهم وحدات علاج السرطان الاشعاعي لذلك أطلقت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مبادرة بعنوان "الدعوة للأمل " بأفريقيا و التى تستهدف تحديد الدول التى تحتاج وحدات لعلاج السرطان باﻹشعاع و الدول التى يوجد بها و لكن تحتاج للتوسع والتقنيات الفنية التى تحتاجها علاوة على تدريب الكوادر اﻷفريقية.

ولفت عبد الرزاق، إلى أن مصر تمتلك عدد من المراكز البحثية النووية و على رأسها جامعة اﻷسكندرية يتم اﻷستفادة منها لتدريب الكوادر اﻷفريقية و نقل الخبرات المصرية لهم، مشيراً إلى أن مصر تقدمت كثيرا فى مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وسيتم اﻻستفادة من هذا التطور الملحوظ لدعم أفريقيا.

يذكر أن الاجتماع الوزاري للدول الأفريقية المشاركة في اتفاقية الأفرا لتطوير وتطبيق التكنولوجيا النووية من اجل السلام ، انطلق اليوم بحضور دكتور احمد محمد مهينة وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة نائبا عن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، وبحضور أربعة وزراء أفارقة والسفراء الأفارقة المعتمدين بمصر.

وشملت الاجتماعات مناقشة التوصيات والقضايا المهمة لأهداف التنمية المشتركة، وكذلك عرض التقدم المحرز والنتائج التي تم تحقيقها فيما يتعلق بتنفيذ خطة العمل المستقبلية للافرا.