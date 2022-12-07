عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مدير إفريقيا بالوكالة الدولية للطاقة الذرية لصدى البلد : مصر تمتلك خبرات متميزة فى الطب النووى و75 % من الدولة اﻷفريقية ليس لديهم وحدات لعلاج السرطان

دكتور شوكت عبد الرازق
دكتور شوكت عبد الرازق ومحررة صدى البلد

قال الدكتور  شوكت عبد الرزاق مدير قطاع أفريقيا بالوكالة الدولية للطاقة الذرية ،  فى تصريح لصدى البلد على هامش الاجتماع الوزاري للدول الأفريقية المشاركة في اتفاقية الأفرا لتطوير وتطبيق التكنولوجيا النووية من أجل السلام ، إن تلك الاجتماعات تأتى بعد 15 عاما من إعلان اسوان في 2007 وكذلك لمواجهة التحديات التي تواجه دول القارة الأفريقية وأن تسهم برامجها في تطوير حقيقي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية لدول القارة الأفريقية خاصة باستخدام العلوم النووية في مجالات الصحة والزراعة والطعام وكذلك توليد الطاقة الكهربائية، هذا بالإضافة إلى البحث والتطوير.

وتابع عبد الرازق ، أن مصر الدول الوحيدة بقارة أفريقيا التى تمتلك امكانيات متميزه فى مجال اﻻستخدامات السلمية للطاقة الذرية فى مختلف المجاﻻت وخاصة فى المجال الطبي وتشعيع اﻷغذية  . 

وأضاف أن مبادرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأفريقيا تستهدف كذلك مساعدة  الدول الأعضاء ويبلغ عددها 46 دولة  للحصول على منح تمويلية من البنك الدولى و البنك اﻻسلامى اﻷفريقي وغيرها من جهات التمويل ، لافتاً إلى أن هذه المبادرة ستساهم فى تنميتهم اجتماعيا و اقتصاديا و صحيا خاصة فى مواجهة مرض السرطان.

وأكد عبد الرزاق  ، أن مصر من أكثر الدول اﻷفريقية تقدما فى مجال الطب النووى و خاصة علاج أمراض السرطان بالتشعيع ، خاصة وأن 75 % من سكان أفريقيا ليس لديهم وحدات علاج السرطان الاشعاعي لذلك أطلقت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مبادرة بعنوان "الدعوة للأمل " بأفريقيا و التى تستهدف تحديد الدول التى تحتاج وحدات لعلاج السرطان باﻹشعاع و الدول التى يوجد بها و لكن تحتاج للتوسع والتقنيات الفنية التى تحتاجها علاوة على تدريب الكوادر اﻷفريقية.

ولفت عبد الرزاق، إلى أن مصر تمتلك عدد من المراكز البحثية النووية و على رأسها جامعة اﻷسكندرية يتم اﻷستفادة منها لتدريب الكوادر اﻷفريقية و نقل الخبرات المصرية لهم، مشيراً إلى أن مصر تقدمت كثيرا فى مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وسيتم اﻻستفادة من هذا التطور الملحوظ لدعم أفريقيا.

يذكر أن الاجتماع الوزاري للدول الأفريقية المشاركة في اتفاقية الأفرا لتطوير وتطبيق التكنولوجيا النووية من اجل السلام ،  انطلق اليوم بحضور دكتور احمد محمد مهينة وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة نائبا عن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، وبحضور أربعة وزراء أفارقة والسفراء الأفارقة المعتمدين بمصر.

وشملت الاجتماعات مناقشة التوصيات  والقضايا المهمة لأهداف التنمية المشتركة، وكذلك عرض التقدم المحرز والنتائج التي تم تحقيقها فيما يتعلق بتنفيذ خطة العمل المستقبلية للافرا.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 480 جنيهًا.. الذهب يهبط بقوة ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

هبوط مفاجئ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يتراجع 130 جنيها

بعد استقرار دام 5 أيام.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن

بعد قفزاته المتتالية.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 7 ديسمبر|فيديو

مدبولى: هناك ارتفاع فى الأسعار.. ونحاول تخفيف العبء عن المواطنين

نزيف حاد.. الجنيه الذهب يخسر أكثر من 1000 جنيه دفعه واحدة 

بعد وفاة تلميذة داخل الفصل.. تعليم أسيوط تتخذ قرارا جديدا ضد مديرة المدرسة والمعلم

اللعب بديلاً لـ أكرم توفيق.. شوبير يكشف عن طلب الشحات من كولر

ترشيحاتنا

تشكيل جيش جديد.. ألمانيا تكشف تفاصيل محاولة الإطاحة بالحكومة

قرار عاجل من أمريكا بعد نشر روبوتات قاتلة في الشوارع

عودة كورونا.. الصين تعلن عن تغييرات كبيرة في مواجهة الوباء

الرئيس الإيراني الأسبق خاتمي يعلن تأييده للاحتجاجات

17 ادعاء.. الحكومة ترد على شائعات إفلاس مصر وأزمة الدولار ونقص الأدوية

تشكيل الأهلي لمواجهة غزل المحلة في الدوري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة| الخصوبة مرتبطة بالطعام.. 5 مكونات بمطبخك تدمر الحيوانات المنوية للرجال.. 5 علامات محتملة على إصابتك بكورونا بعد التطعيم

بالتايجر.. ميس حمدان تنشر صورا جديدة على إنستجرام| شاهد

مبلغ صادم.. سعر غير متوقع لإطلالة إنجي المقدم خلال مهرجان البحر الأحمر

تحضير ارواح .. لعبة منتشرة تهدد حياة الأطفال

فيديو

محاولة للإطاحة بالحكومة .. ماذا يحدث في ألمانيا ؟

مطلعش ممرض.. تفاصيل صادمة في واقعة الـ كانيولا بالمنيا

وقف تسعير الذهب.. صدى البلد ترصد الأسباب والنتائج

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار اليوم.. شاهد تغطية خاصة بصدى البلد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المعايشة الوطنية مع البطل ناجي شهود

عبد المعطى أحمد

صاحب أكثر من بال!

د.هادي التونسي

دكتور وسيم السيسي

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

محمد نصار

مَنْ يقود سيارة حياتك؟

نهال علام

المنصورة الجديدة

عبد العليم قشطة

إتقان العمل عبادة

هند عصام

أنوبيس.. الحلم الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ