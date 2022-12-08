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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

فريدة الشوباشي: الحوار الوطني أجمل ما تم بالدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة

الكاتبة الصحفية فريدة
الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي

أكدت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، أن الحوار الوطني سيخلق عدد من الأراء الهامة، مشيرة إلى أنه عندما دعا الرئيس السيسي للحوار الوطني، كان من أجل وجود عدد من الأراء الهامة بمختلف القضايا، لأنه رئيس غير منفرد بقرار واحد.

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وقالت فريدة الشوباشي، خلال لقاء لها لبرنامج “المواجهة”، عبر فضائية “اكسترا نيوز”، أن الرئيس السيسي أعطى للشباب الثقة الكاملة لأبداء رأيهم، مؤكدا أن الحوار الوطني أجمل ما تم بالدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة.

 

وتابعت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، أن توصيات الحوار الوطني لا بد أن تكون قابلة للتنفيذ، مؤكدة أن سيتم عرض التوصيات على المسئولين من أجل تنفيذها على أرض الواقع.

 

بإنهاء تلك الحرب.

وأشارت فريدة الشوباشي إلى أن مصر دولة مؤثرة في الإقليم والعالم،مؤكدة أنه عندما اقترح الرئيس السيسي انهاء الحرب الروسية الاوكرانية من مؤتمر المناخ لاقت قبول عالمي وأصبح هناك مطالب من العالم بإنهاء تلك الحرب.
 

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