رسميا.. اعتقال رئيس بيرو بيدرو كاستيلو.. فيديو

اعتقلت الشرطة البيروفية، الرئيس بيدرو كاستيلو، اليوم الأربعاء، وسط الأزمة السياسية في البلاد.

وجاء في بيان الشرطة: "في إطار واجباتنا المنصوص عليها في قانون الشرطة الوطنية في بيرو، تم اعتقال رئيس بيرو، بيدرو كاستيلو".

عزل بيدرو كاستيلو

أعلن برلمان بيرو، الذي حله الرئيس، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، عزل الرئيس بيدرو كاستيلو من منصبه.

وقال برلمان بيرو، في بيان: "دفاعا عن ديمقراطيتنا ودستورنا؛ صوتت الجلسة المكتملة للبرلمان بـ 101 عضو، لصالح عزل الرئيس بيدرو كاستيلو".

ومن أجل أن تتم عملية العزل، يجب أن يصوت لها ثلثا أعضاء البرلمان، أو 87 شخصًا.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس بيرو، بيدرو كاستيلو، حل البرلمان وإعلان حالة الطوارئ في البلاد.

وقال كاستيلو، في خطاب إلى الأمة، تم بثه على صفحة رئيس الدولة على “فيسبوك”: “فيما يتعلق بشكاوى المواطنين من جميع أنحاء البلاد، تم اتخاذ قرارات: إنشاء حكومة طوارئ من أجل استعادة دولة القانون الديمقراطية، وكجزء من ذلك، تم اتخاذ الإجراءات التالية: حل البرلمان وتشكيل حكومة طوارئ، الدعوة لانتخابات جديدة للبرلمان بأسرع وقت ممكن مع الحقوق الدستورية لوضع دستور جديد في موعد لا يتجاوز تسعة أشهر، وبدءا من اليوم، فرض حظر تجول ".

كما أعلن رئيس الدولة عن إعادة تنظيم النظام القضائي، بما في ذلك القضاء ومكتب المدعي العام والمحكمة الدستورية في بيرو.

كاستيلو يجب على المواطنين تسليم أسلحتهم غير القانونية

وبالإضافة إلى ذلك، أعلن كاستيلو أنه يجب على جميع المواطنين تسليم أسلحتهم غير القانونية في غضون 72 ساعة القادمة.

ودعا كاستيلو الشعب إلى دعم هذه القرارات "التي ستسمح لنا بتوجيه البلاد على طريق التنمية دون أي تمييز".

وأشار إلى أنه منذ وصوله إلى السلطة، رفض مجلس النواب الحالي باستمرار المبادرات الاجتماعية والاقتصادية التي طرحتها الحكومة، مما أدى إلى عرقلة عمل مجلس الوزراء.