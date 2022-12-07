عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رسميا.. اعتقال رئيس بيرو بيدرو كاستيلو.. فيديو

بيدرو كاستيلو
بيدرو كاستيلو

اعتقلت الشرطة البيروفية، الرئيس بيدرو كاستيلو، اليوم الأربعاء، وسط الأزمة السياسية في البلاد.

وجاء في بيان الشرطة: "في إطار واجباتنا المنصوص عليها في قانون الشرطة الوطنية في بيرو، تم اعتقال رئيس بيرو، بيدرو كاستيلو".

عزل بيدرو كاستيلو

أعلن برلمان بيرو، الذي حله الرئيس، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، عزل الرئيس بيدرو كاستيلو من منصبه.

وقال برلمان بيرو، في بيان: "دفاعا عن ديمقراطيتنا ودستورنا؛ صوتت الجلسة المكتملة للبرلمان بـ 101 عضو، لصالح عزل الرئيس بيدرو كاستيلو".

ومن أجل أن تتم عملية العزل، يجب أن يصوت لها ثلثا أعضاء البرلمان، أو 87 شخصًا.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس بيرو، بيدرو كاستيلو، حل البرلمان وإعلان حالة الطوارئ في البلاد. 

وقال كاستيلو، في خطاب إلى الأمة، تم بثه على صفحة رئيس الدولة على “فيسبوك”: “فيما يتعلق بشكاوى المواطنين من جميع أنحاء البلاد، تم اتخاذ قرارات: إنشاء حكومة طوارئ من أجل استعادة دولة القانون الديمقراطية، وكجزء من ذلك، تم اتخاذ الإجراءات التالية: حل البرلمان وتشكيل حكومة طوارئ، الدعوة لانتخابات جديدة للبرلمان بأسرع وقت ممكن مع الحقوق الدستورية لوضع دستور جديد في موعد لا يتجاوز تسعة أشهر، وبدءا من اليوم، فرض حظر تجول ".

بعد قراراته الصادمة.. برلمان بيرو يعزل الرئيس بيدرو كاستيلو

بيدرو كاستيلو رئيس بيرو يعلن حل البرلمان وحالة الطوارئ في البلاد.. تفاصيل

كما أعلن رئيس الدولة عن إعادة تنظيم النظام القضائي، بما في ذلك القضاء ومكتب المدعي العام والمحكمة الدستورية في بيرو.

كاستيلو يجب على المواطنين تسليم أسلحتهم غير القانونية

وبالإضافة إلى ذلك، أعلن كاستيلو أنه يجب على جميع المواطنين تسليم أسلحتهم غير القانونية في غضون 72 ساعة القادمة. 

ودعا كاستيلو الشعب إلى دعم هذه القرارات "التي ستسمح لنا بتوجيه البلاد على طريق التنمية دون أي تمييز".

وأشار إلى أنه منذ وصوله إلى السلطة، رفض مجلس النواب الحالي باستمرار المبادرات الاجتماعية والاقتصادية التي طرحتها الحكومة، مما أدى إلى عرقلة عمل مجلس الوزراء. 

الشرطة البيروفية بيدرو كاستيلو رئيس بيرو المحكمه الدستورية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القومي للتأمين الاجتماعي: رفع سن المعاش تدريجيا ليصل لـ 65 عاما

2024.. قرار جديد يطبق بالمدارس لأول مرة في تاريخ التعليم المصري

الحق بيع.. مفاجأة في أسعار الذهب خلال الأسابيع المقبلة.. فيديو

قبل مرور 24 ساعة.. القبض على المتهم بقتل بنداري حمدي محامي كرداسة

أسعار الذهب بمصر تنخفض خلال الفترة المقبلة .. تفاصيل مهمة

هبوط مفاجئ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يتراجع 130 جنيها

الفرخة بـ10 جنيه وزيت هدية | حكاية بائع دواجن في شبرا الخيمة

رسميا.. تحرك عاجل من برلمان المكسيك ضد ميسي

موضوعات متعلقة

المخزونات الأمريكية ومخاوف تراجع الطلب.. أسعار النفط في أدنى مستوياتها هذا العام

رسميا.. تحرك عاجل من برلمان المكسيك ضد ميسي

على حدود أوكرانيا.. ضابط مخابرات يحذر من تواجد القوات الأمريكية في بولندا

بسبب بن غفير.. رعب في إسرائيل من انتفاضة فلسطينية ثالثة

أمريكا تعلق على زيارة رئيس الصين لـ السعودية

بعد قراراته الصادمة.. برلمان بيرو يعزل الرئيس بيدرو كاستيلو

تصعيد مقلق .. أمريكا تتبنى قرارا يعترف بارتكاب روسيا إبادة جماعية في أوكرانيا

لتوثيق العلاقة التاريخية مع العرب.. الصين تستعين بكلمات منسوبة للنبي محمد| شاهد

ترشيحاتنا

بعد محاولة الإطاحة بحكومة ألمانيا .. أمريكا تتدخل وتعرض مساعدتها في التحقيقات

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس .. فيديو

الحمام مشترك .. أحمد موسى يروي موقفًا محرجًا لـ وزير روسي على الهواء

أول تعليق من أمريكا علي عزل رئيس بيرو بيدرو كاستيلو

الأهلي ينفرد والزمالك يلاحقه ..ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم

بالدليل .. رد قاطع من الحكومة على شائعة إفلاس مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفرخة بـ10 جنيه وزيت هدية | حكاية بائع دواجن في شبرا الخيمة

مرسيدس.. ميكيب أرتيست شهيرة تثير الجدل بجلسة تصوير| والجمهور: كل دي فلوس

الجمهور يتغزل في آيتن عامر بعد فقدان وزنها

مش مكسوفة.. بسمة وهبة بإطلالة جريئة تثير غضب السوشيال ميديا

فيديو

ما هي لعبة تشارلي وأخطارها .. وتعليق التعليم ..فيديو جراف

Skarone .. كل ما تريد معرفته عن سكاروان متصدر التريند "فيديوجراف"

محاولة للإطاحة بحكومة ألمانيا..تفكيك شبكة واعتقال 25 شخصا وروسيا تنفي علاقتها "فيديوجراف"

حبس وغرامة.. ليلى غفران أمام القضاء بسبب محاميها السابق.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المعايشة الوطنية مع البطل ناجي شهود

عبد المعطى أحمد

صاحب أكثر من بال!

د.هادي التونسي

دكتور وسيم السيسي

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

محمد نصار

مَنْ يقود سيارة حياتك؟

نهال علام

المنصورة الجديدة

عبد العليم قشطة

إتقان العمل عبادة

هند عصام

أنوبيس.. الحلم الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ