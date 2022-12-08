طريقة عمل كيكة البرتقال بالزبدة.. بمذاق لا يقاوم

كيكة البرتقال بالزبدة من الحلويات الشهية و اللذيذة التي يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك أو ضيوفك في المنزل.

قدمت الشيف فاطمة أبو حاتي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل كيكة البرتقال بالزبدة.



مقادير كيكة البرتقال بالزبدة



٢كوب ونصف دقيق

نصف كوب زبدة

نصف كوب زيت

كوب عصير برتقال

٢ملعقة كبيرة بشر برتقال

كوب سكر

٤بيض

ملعقة صغيرة فانيليا

رشة ملح

ملعقة كبيرة بيكنج بودر

ربع ملعقة صغيرة بيكنج صودا



طريقة تحضير كيكة البرتقال بالزبدة



في بولة أو الخلاط نضع البيض والسكر والفانيليا ونخلط حتى يصبح القوام كريمي ثم نضيف الزيت والزبدة سرسوب رفيع مع الخفق حتى تمام الاختلاط ثم نضيف عصير البرتقال وبشر البرتقال ونخفق جيداً حتى تمام الاختلاط ثم في بولة أخرى نخلط الدقيق "منخول أكثر من مرة" مع البيكنج بودر والبيكنج صودا والملح ثم نضيفهم بالتدريج على خليط البيض مع الخفق على أقل سرعة حتى ننتهي من كمية خليط الدقيق وحتى يتكون خليط الكيك ثم نصبه في صينية مدهونة بالزيت ومبطنة بالدقيق وندخله فرن ساخن جداً على درجة حرارة ١٨٠ على الرف الأوسط لمدة من ٣٠ - ٤٠ دقيقة حتى تمام النضج ثم تقدم الكيكة بالهنا والشفا.

