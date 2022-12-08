عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل كيكة البرتقال بالزبدة.. بمذاق لا يقاوم

طريقة عمل كيكة البرتقال
طريقة عمل كيكة البرتقال بالزبدة

كيكة البرتقال بالزبدة من الحلويات الشهية و اللذيذة التي يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك أو ضيوفك في المنزل.
قدمت الشيف فاطمة أبو حاتي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل كيكة البرتقال بالزبدة.

txt

طريقة عمل فطيرة الجلاش بالبسطرمة والجبن.. بأسهل الخطوات

txt

طريقة عمل سجق بالبطاطس .. بأسهل الخطوات


مقادير كيكة البرتقال بالزبدة


٢كوب ونصف دقيق
نصف كوب زبدة
نصف كوب زيت
كوب عصير برتقال
٢ملعقة كبيرة بشر برتقال
كوب سكر
٤بيض
ملعقة صغيرة فانيليا
رشة ملح
ملعقة كبيرة بيكنج بودر
ربع ملعقة صغيرة بيكنج صودا


طريقة تحضير كيكة البرتقال بالزبدة 


في بولة أو الخلاط نضع البيض والسكر والفانيليا ونخلط حتى يصبح القوام كريمي ثم نضيف الزيت والزبدة سرسوب رفيع مع الخفق حتى تمام الاختلاط ثم نضيف عصير البرتقال وبشر البرتقال ونخفق جيداً حتى تمام الاختلاط ثم في بولة أخرى نخلط الدقيق "منخول أكثر من مرة" مع البيكنج بودر والبيكنج صودا والملح ثم نضيفهم بالتدريج على خليط البيض مع الخفق على أقل سرعة حتى ننتهي من كمية خليط الدقيق وحتى يتكون خليط الكيك ثم نصبه في صينية مدهونة بالزيت ومبطنة بالدقيق وندخله فرن ساخن جداً على درجة حرارة ١٨٠ على الرف الأوسط لمدة من ٣٠ - ٤٠ دقيقة حتى تمام النضج ثم تقدم الكيكة بالهنا والشفا.
 

كيكة البرتقال كيكة البرتقال بالزبدة طريقة عمل كيكة مقادير كيكة البرتقال بالزبدة طريقة تحضير كيكة البرتقال بالزبدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انهيار أسعار الذهب.. تعرف على أقل قيمة للمعدن الأصفر

القومي للتأمين الاجتماعي: رفع سن المعاش تدريجيا ليصل لـ 65 عاما

قرار عاجل بمنع دخول العمالة المصرية إلى الكويت .. اعرف الأسباب

2024.. قرار جديد يطبق بالمدارس لأول مرة في تاريخ التعليم المصري

الفرخة بـ10 جنيه وزيت هدية | حكاية بائع دواجن في شبرا الخيمة

الحق بيع.. مفاجأة في أسعار الذهب خلال الأسابيع المقبلة.. فيديو

قبل مرور 24 ساعة.. القبض على المتهم بقتل بنداري حمدي محامي كرداسة

1700 جنيه.. تراجع حاد لسعر جرام الذهب اليوم في مصر عيار 21

موضوعات متعلقة

طريقة عمل فطيرة الجلاش بالبسطرمة والجبن.. بأسهل الخطوات

في عيد ميلادها الـ57 .. 10 صور تكشف عن أناقة شيريهان.. شاهد

لا يصدق.. سعر فستان منى زكي في حفل بلغاري يثير الجدل.. شاهد

فستان أنيق.. شيريهان تستعرض جمالها في عيد ميلادها بإطلالة مبهرة.. شاهد

طريقة عمل سجق بالبطاطس .. بأسهل الخطوات

سعر فستان نانسي عجرم في السعودية يثير الجدل| رقم خرافي

بإطلالة محتشمة.. الملكة رانيا تبهر متابعيها في أحدث ظهور

بدون لحوم .. طريقة عمل مسقعة الخل والثوم بمذاق شهي ولذيذ

ترشيحاتنا

انهيار الذهب.. وجرام 18 يسجل 1474 جنيها

هل يجوز الاعتماد على صياح الديك في تحديد وقت الفجر؟ .. الإفتاء تجيب

محمد بن سلمان: ميزانية 2023 تدعم الإنفاق الاستراتيجي وتحافظ على مركزنا المالي

سعر الدولار اليوم الخميس 8 ديسمبر

7 كلمات يتقبل الله بها الطاعة والدعاء في الفجر .. لا تغفلها

انهيار أسعار الذهب.. تعرف على أقل قيمة للمعدن الأصفر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوتر.. جمال شعبان يفجر مفاجأة غير متوقعة عن زيادة حالات الأزمة القلبية

طريقة عمل كيكة البرتقال بالزبدة.. بمذاق لا يقاوم

في عيد ميلادها.. فساتين أثارت الجدل لـ مي الغيطي

طريقة عمل كفتة محشية اقتصادية.. بأسهل الخطوات

فيديو

ما هي لعبة تشارلي وأخطارها .. وتعليق التعليم ..فيديو جراف

Skarone .. كل ما تريد معرفته عن سكاروان متصدر التريند "فيديوجراف"

محاولة للإطاحة بحكومة ألمانيا..تفكيك شبكة واعتقال 25 شخصا وروسيا تنفي علاقتها "فيديوجراف"

حبس وغرامة.. ليلى غفران أمام القضاء بسبب محاميها السابق.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المعايشة الوطنية مع البطل ناجي شهود

عبد المعطى أحمد

صاحب أكثر من بال!

د.هادي التونسي

دكتور وسيم السيسي

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

محمد نصار

مَنْ يقود سيارة حياتك؟

نهال علام

المنصورة الجديدة

عبد العليم قشطة

إتقان العمل عبادة

هند عصام

أنوبيس.. الحلم الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ