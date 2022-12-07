شبانة: قرارات فيريرا العاجلة وراء فوز الزمالك على طلائع الجيش .. تفاصيل

وجه الإعلامي محمد شبانة، التحية للبرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك، على القرارات الانضباطية التي أصر على تنفيذها في الفترة الماضية، مؤكدًا أنه كسب الرهان بعدما استبعد سامسون وسيف الجزيري من قائمة الفريق.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "سيد عبدالله نيمار من العناصر الرئيسية في فوز الزمالك على طلائع الجيش، وهو سيكون له مستقبل كبير في حالة الاستمرار على نفس الاداء، كما ظهر زيزو ومصطفى شلبي وامام عاشور بشكل جيد".

وواصل: "سيف الجزيري تأخر في العودة إلى الزمالك رغم محاولات الدفاع عنه، كان عليه تسليم نفسه لناديه بعد نهاية مشواره مع منتخب تونس، كان هناك انتقادات ضد المهاجم التونسي".

وأضاف: "هناك لاعبين مثل أحمد فتوح وأكرم توفيق وامام عاشور ومحمد عبدالمنعم اتمنى احترافهم قريبا في أوروبا".

وأكد: "فيريرا تلقى عروض من منتخبات كبيرة خرجت من كأس العالم، لابد من دعمه جماهيريا في ظل قراراته الانضباطية، لأنه مدرب كبير".