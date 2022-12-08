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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أكثر من 900 جرام..راكب بمطار القاهرة يهرب مشغولات ذهبية مخبأة حول جسمه|صور

صورة من الضبطية
صورة من الضبطية

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي برئاسة هاشم مصطفي هاشم من ضبط محاولة تهريب كمية من المشغولات الذهبية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته والقانون رقم 1 لسنة 1994 بشأن الوزن والقياس والكيل والقانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الشارقة علي رحلة شركة النيل  استوقف نميرى عبد الرحمن مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر أحد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية نظراً الإرتباك الراكب وقصر مدة السفر .

وبالعرض علي مدحت عبد الصبور مدير الإدارة بالإنابة قرر تشكيل لجنة من محمد حسن عبد الوهاب وعبد القوى عزوز مأمور الجمرك تحت إشراف إكرامي أحمد على مدير الحركة بحضور علي فهمي بالأمن الجمركى لتفتيش حقائب الراكب و تفتيشه ذاتيا فتبين  وجود 930 جرام من المشغولات الذهبية مخبأة علي جسد الراكب

وقام بجرد وتحريز المضبوطات إبراهيم مصطفى وحسن محمد أبو زهرة وأمانى معوض وأحمد صابر مأمورى الجمارك تحت إشراف اكرامى احمد على مدير

قرر زكريا حسب الله مدير عام جمارك مبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٦٨ لسنه ٢٠٢٢ .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

 

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