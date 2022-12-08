الإصابات أبرزها.. سيد معوض: هناك عوامل ستؤثر على أداء المغرب أمام البرتغال



أكد سيد معوض نجم منتخب مصر السابق، أن تراجع أداء طلائع الجيش أمام الزمالك، بعدما استقبلوا الهدف الاول في الشوط الأول، من أحمد زيزو.

وقال معوض في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس مع الإعلامي محمد شبانة عبر قناة ETC الفضائية: "الشوط الاول لم يكن هناك فارق كبير بين أداء الفريقين، لكن في الشوط الثاني فتحوا الملعب بشكل كبير، واستقبلوا أهداف آخرى".

وأضاف: "هدف يوسف نبيه كان هناك عدد من لاعبي طلائع الجيش، وتمت مراوغتهم بسهولة، وجود لاعبي طلائع الجيش وتعاملهم مع هذا اللعبة تحديدًا كان سلبيًا".

مونديال 2022

وتطرق معوض للحديث عن توقعه الصحيح بشأن لقاء المغرب ضد إسبانيا في كأس العالم، وقال: "توقعت انتصار المغرب على إسبانيا بركلات الترجيح أو بهدف نظيف، بعد تحليل أداء المنتخبين، المنتخب الاسباني يفشل في ضرب التكتلات، والمنتخب المغربي لعب بشكل جيد في جميع المباريات خلال كأس العالم وباختلاف طرق لعبها".

وأكمل: "في المباريات القادمة سيكون هناك عوامل مؤثرة على منتخب المغرب، منها اللياقة البدنية والإصابات، منتخب المغرب يمتلك مدرب كبير قادر على مواجهة الفرق الأوروبية، ويمتلك لاعبين مميزين قادرين على تطبيق الهجمات المرتدة".

وزاد: "حالة منتخب البرتغال طبقا للقاء الأخير أمام سويسرا كانت مختلفة، في غياب كريستيانو رونالدو الذي كان جالسا على مقاعد البدلاء، وفريق سويسرا تعاملت بشكل خاطئ، وتركت المساحات للمنتخب البرتغالي، والمغرب سيلعب امامه بطريقة مختلفة، ولن يستطيع اللعب طول الوقت (تحت الكرة).