عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الإصابات أبرزها.. سيد معوض: هناك عوامل ستؤثر على أداء المغرب أمام البرتغال

صدى البلد

 


أكد سيد معوض نجم منتخب مصر السابق، أن تراجع أداء طلائع الجيش أمام الزمالك، بعدما استقبلوا الهدف الاول في الشوط الأول، من أحمد زيزو.

وقال معوض في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس مع الإعلامي محمد شبانة عبر قناة ETC الفضائية: "الشوط الاول لم يكن هناك فارق كبير بين أداء الفريقين، لكن في الشوط الثاني فتحوا الملعب بشكل كبير، واستقبلوا أهداف آخرى".

وأضاف: "هدف يوسف نبيه كان هناك عدد من لاعبي طلائع الجيش، وتمت مراوغتهم بسهولة، وجود لاعبي طلائع الجيش وتعاملهم مع هذا اللعبة تحديدًا كان سلبيًا".

مونديال 2022

txt

بعد تحطيم جماهير الزمالك المدرجات.. منع حضور المباريات مدى الحياة عقوبات الشغب

txt

فيوتشر يوجه صفعة للأهلي ويرفض طلب كولر

وتطرق معوض للحديث عن توقعه الصحيح بشأن لقاء المغرب ضد إسبانيا في كأس العالم، وقال: "توقعت انتصار المغرب على إسبانيا بركلات الترجيح أو بهدف نظيف، بعد تحليل أداء المنتخبين، المنتخب الاسباني يفشل في ضرب التكتلات، والمنتخب المغربي لعب بشكل جيد في جميع المباريات خلال كأس العالم وباختلاف طرق لعبها".

وأكمل: "في المباريات القادمة سيكون هناك عوامل مؤثرة على منتخب المغرب، منها اللياقة البدنية والإصابات، منتخب المغرب يمتلك مدرب كبير قادر على مواجهة الفرق الأوروبية، ويمتلك لاعبين مميزين قادرين على تطبيق الهجمات المرتدة".

وزاد: "حالة منتخب البرتغال طبقا للقاء الأخير أمام سويسرا كانت مختلفة، في غياب كريستيانو رونالدو الذي كان جالسا على مقاعد البدلاء، وفريق سويسرا تعاملت بشكل خاطئ، وتركت المساحات للمنتخب البرتغالي، والمغرب سيلعب امامه بطريقة مختلفة، ولن يستطيع اللعب طول الوقت (تحت الكرة).

منتخب مصر كريستيانو رونالدو كأس العالم سيد معوض مونديال 2022 منتخب البرتغال المنتخب المغربي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انهيار أسعار الذهب.. تعرف على أقل قيمة للمعدن الأصفر

القومي للتأمين الاجتماعي: رفع سن المعاش تدريجيا ليصل لـ 65 عاما

قرار عاجل بمنع دخول العمالة المصرية إلى الكويت .. اعرف الأسباب

2024.. قرار جديد يطبق بالمدارس لأول مرة في تاريخ التعليم المصري

الفرخة بـ10 جنيه وزيت هدية | حكاية بائع دواجن في شبرا الخيمة

الحق بيع.. مفاجأة في أسعار الذهب خلال الأسابيع المقبلة.. فيديو

قبل مرور 24 ساعة.. القبض على المتهم بقتل بنداري حمدي محامي كرداسة

1700 جنيه.. تراجع حاد لسعر جرام الذهب اليوم في مصر عيار 21

ترشيحاتنا

انهيار الذهب.. وجرام 18 يسجل 1474 جنيها

هل يجوز الاعتماد على صياح الديك في تحديد وقت الفجر؟ .. الإفتاء تجيب

محمد بن سلمان: ميزانية 2023 تدعم الإنفاق الاستراتيجي وتحافظ على مركزنا المالي

سعر الدولار اليوم الخميس 8 ديسمبر

7 كلمات يتقبل الله بها الطاعة والدعاء في الفجر .. لا تغفلها

انهيار أسعار الذهب.. تعرف على أقل قيمة للمعدن الأصفر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوتر.. جمال شعبان يفجر مفاجأة غير متوقعة عن زيادة حالات الأزمة القلبية

طريقة عمل كيكة البرتقال بالزبدة.. بمذاق لا يقاوم

في عيد ميلادها.. فساتين أثارت الجدل لـ مي الغيطي

طريقة عمل كفتة محشية اقتصادية.. بأسهل الخطوات

فيديو

ما هي لعبة تشارلي وأخطارها .. وتعليق التعليم ..فيديو جراف

Skarone .. كل ما تريد معرفته عن سكاروان متصدر التريند "فيديوجراف"

محاولة للإطاحة بحكومة ألمانيا..تفكيك شبكة واعتقال 25 شخصا وروسيا تنفي علاقتها "فيديوجراف"

حبس وغرامة.. ليلى غفران أمام القضاء بسبب محاميها السابق.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المعايشة الوطنية مع البطل ناجي شهود

عبد المعطى أحمد

صاحب أكثر من بال!

د.هادي التونسي

دكتور وسيم السيسي

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

محمد نصار

مَنْ يقود سيارة حياتك؟

نهال علام

المنصورة الجديدة

عبد العليم قشطة

إتقان العمل عبادة

هند عصام

أنوبيس.. الحلم الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ