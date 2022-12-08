احباط محاولة راكبين تهريب مبالغ مالية للخارج بمطار القاهرة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المبذولة لإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ والموانىء المختلفة للبلاد ، وإتخاذ كافة التدابير والإجراءات التأمينية اللازمة .

تمكنت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى بقطاع أمن المنافذ بإستخدام التقنيات الفنية الحديثة من ضبط (شخصين ، مقيمان بنطاق محافظتى الدقهلية - أسوان) لحيازتهما (مبالغ مالية) كانت مخبأة داخل حقائبهما ، وذلك حال إنهاء إجراءات سفرهما على متن إحدى الرحلات المغادرة من البلاد ..

وبمواجهتهما أقرا بملكيتهما للمبالغ المالية المضبوطة و تم إتخاذ الاجراءات القانونية.. وتولت النيابة التحقيق.