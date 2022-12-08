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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خدمة المجتمع: بدء المرحلة الأولى لتدريب الطلاب على المشروعات الصغيرة بجامعة طنطا

تعلن جامعة طنطا عن بدء المرحلة الأولى لتدريب الطلاب على ريادة الاعمال وتنفيذ أفكار المشروعات الصغيرة، وذلك فى إطار بروتوكول التعاون الموقع بين بنك المصرف المتحد و تكامل جامعات الدلتا لشؤون خدمة المجتمع  لاتاحة فرص إقامة مشاريع صغيرة لطلاب الفرق النهائية بجامعة طنطا،  اعتبارا من ٢٩ يناير حتى ٢ فبراير2023  لمدة ٢٥ ساعة تدريبية، حيث يبدأ من اليوم تسجيل طلاب الفرق النهائية لعرض المشروعات الصغيرة.

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أكد الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا أن الجامعة تعمل دائما على  دعم الأفكار المتميزة للمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال انطلاقاً من مسؤليتها تجاه طلابها، ودورها البارز فى رعايتهم وتأهليلهم وتنمية قدراتهم، وإعدادهم جيداً لمواجهة سوق العمل، موضحاً أن الجامعة وقعت بروتوكول تعاون مع جامعات وسط الدلتا "المنصورة والزقازيق والمنوفية وبنها والسادات والأزهر"، لتدريب الطلاب وتقديم الدعم الفنى المطلوب للأفكار الأكثر تميزاً، وتقديم الدعم المادي لعدد من المشاريع الصغيرة التى تستهدف خدمة المجتمع ودفع عجلة التنمية الإقتصادية وتتميز بفكر جديد، ومختلف يتناسب مع التغيرات المجتمعية والاقتصادية ويدعم الجوانب الابتكارية والتنافسية.

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أشار الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  إلى أنه يمكن للطلاب من خلال استمارة التسجيل المرفقة التقديم لعرض المشروعات الصغيرة لطلاب الفرق النهائية بكليات الجامعة، حيث يتم فى المرحلة الأولى تدريب الطلاب على كيفية تنفيذ افكار المشروعات الصغيرة ، ويليها فى المرحلة الثانية مقابلة خبراء متخصصين فى مجال المشروعات الصغيرة لتوجيه الطلاب، ودعمهم لتقديم أفكارهم، على أن يتم تقييم الخبراء للمشروعات المقدمة، بعد إجراء مقابلات للمناقشة والتقييم واختيار المشروعات القابلة للتنفيذ، المتوافقة مع خطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠، موضحاً أن بنك المصرف المتحد سيقدم الدعم المادى لجميع الأفكار التى يتم اختيارها من قبل الخبراء المتخصصين حتى تصبح مشروعاً ناحجاً.

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