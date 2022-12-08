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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

سفير جامبيا المتجول يحضر جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية

سفير جامبيا المتجول
سفير جامبيا المتجول يحضر جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الد

حضر السفير حاتم سعد رسلان سفير جامبيا المتجول ورئيس لجنة التجارة الدولية بجمعية رجال الاعمال المصريين الافارقة ، حفل جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد، بالعاصمة القطرية الدوحة، بحضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ومامادو تنجارا وزير خارجية جمهورية جامبيا، والرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا، والدكتورة غادة فتحي والي وكيلة الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات، والدكتور علي بن فطيس المري رئيس مجلس أمناء مركز حكم القانون ومكافحة الفساد والمحامي الخاص للأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNODC)، وجياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وفي بداية الحفل أزاح أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الستار عن النسخة السادسة من نصب الجائزة، وذلك في حديقة الدفنة.

وكرّم الشيخ تميم، الفائزين بالجائزة وهم: الدكتورة سوب وليامز إليغبي من المملكة المتحدة والدكتور ارنستو سافونا من إيطاليا الفائزين بجائزة البحث والمواد التعليمية الأكاديمية.

كما كرم كل من مؤسسة شباب ضد الفساد (YAC) من لبنان، وكواليسي أنتي كوروبسي من مؤسسة ائتلاف ضد الفساد (KAKI) من إندونيسيا الفائزين بجائزة إبداع الشباب وتفاعلهم.

وكرم أمير قطر كذلك، هوبويل شينونو من زيمبابوي الفائز بجائزة الابتكار والصحافة الاستقصائية، بالإضافة إلى تكريم الدكتورة (ليزا أ. كيهل) من الولايات المتحدة الفائزة بجائزة حماية الرياضة من الفساد، وجون غيثونغو من جمهورية كينيا الفائز بجائزة إنجاز العمر والإنجاز المتميز.

وتخلل الحفل عرض فيلم حول الجائزة وتاريخها والفائزين، وكلمة للرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا، والدكتورة غادة فتحي والي وكيلة الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات، والدكتور علي بن فطيس المري رئيس مجلس أمناء مركز حكم القانون ومكافحة الفساد والمحامي الخاص للأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNODC).


وتعد قطر من الدول الفاعلة والجادة في مجال مكافحة الفساد عالميا، بانضمامها إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبتخصيصها جائزة سنوية تحمل اسم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تهدف إلى زيادة الوعي بأهمية التصدي للفساد والتشجيع على تنفيذ الإجراءات الحاسمة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتكريم المشاريع والجهود الاستثنائية الرامية لمكافحة الفساد.

كما حققت دولة قطر نتائج متقدمة في مؤشر مدركات الفساد للعام 2021 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، حيث أحرزت قطر 63 نقطة على المؤشر، ما جعلها تتبوأ المرتبة الثانية خليجيا وعربيا، وعلى المستوى العالمي احتلت دولة قطر المرتبة الـ31 من بين 180 دولة وإقليما شملها المؤشر.

وتشكل الجائزة حدثا دوليا سنويا لمكافحة الفساد، منذ إقرارها عام 2016، حيث توزع بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، على الأفراد والمنظمات التي تساهم بفاعلية في مكافحة الفساد، في أربعة مجالات هي: الإنجاز، والابتكار، والبحث، وإبداع الشباب

جمعية رجال الاعمال المصريين الافارقة الولايات المتحدة مكتب الأمم المتحدة أمير قطر رجال الأعمال جمعية رجال الأعمال المصريين

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