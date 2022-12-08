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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

عاد من جديد .. اكتشف أعراض جدري القرود

جدري القرود
جدري القرود

انتشر مرض جدري القرود منذ عدة شهور وأثار الفزع فى العالم إلا أنه سرعان ما تمت السيطرة عليه واختفى فى مصر تماما ولكن فاجأت وزارة الصحة الجميع بالإعلان عن ظهور إصابة جديدة بـ مرض جدري القرود.

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وبعد عودة جدري القرود أصبح من المهم معرفة أعراض هذا المرض الخطير حيث إن الاكتشاف المبكر للإصابة وتلقى العلاج المناسب يساعد فى السيطرة على جدري القرود بسرعة والوقاية من مضاعفاته الخطيرة.

وذكر موقع مركز الوقاية من الأمراض الأمريكية والسيطرة عليها “ cdc” أهم أعراض مرض جدري القرود.

أعراض جدري القرود

يعانى مرضى جدري القرود من ظهور طفح جلدي قد يكون موجودًا فى الأعضاء التناسلية أو بالقرب منها (القضيب والخصيتين والشفرين والمهبل) أو فتحة الشرج ويمكن أن يكون في مناطق أخرى مثل اليدين  أو الوجه أو القدمين أو الصدر أو الفم.

يكون شكل الطفح الجلدي بمرض جدري القرود مختلفا في البداية عن الشكل النهائي حيث يكون فى البداية مثل البثور أو مؤلمًا أو مثيرًا للحكة.

جدري القرود
جدري القرود

أعراض جدري القرود الغريبة

هناك مجموعة من الأعراض الغريبة غير المتوقعة أنها تظهر بسبب مرض جدري القرود التى لا يعرفها كثيرون ، وهى:

 

حُمى
قشعريرة
تورم الغدد الليمفاوية
إنهاك وتعب شديد
آلام في العضلات وآلام في الظهر
صداع الرأس

التهاب الحلق واحتقان الأنف والسعال
قد يعاني المريض من كل أعراض جدري القرود فى وقت واحد أو بعض منها فقط.

السعال والقشعريرة
السعال والقشعريرة
جدري القرود أعراض جدري القرود أعراض جدري القرود الغريبة عودة جدري القرود مرض جدري القرود

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