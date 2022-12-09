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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير التطوير الحضاري: الاقتصاد غير الرسمي يحرم مصر من 4 مليار جنيه ضرائب

الباعة الجائلين
الباعة الجائلين

أكد حسين حساني خبير التطوير الحضاري، أن  الاقتصاد غير الرسمي يحرم مصر من 4 مليار جنيه ضرائب من الممكن أن تدخل الخزانة العامة.

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وأضاف حسين حساني في حواره مع الإعلامي خالد ميري في برنامج “ كلمة السر ” المذاع على قناة “ صدى البلد”، :" التراخيص الممنوحة  وفقا للقانون القديم لا تتعدى نسبة 10% للمحلات التجارية".

وتابع :" من الممكن إدخال الباعة الجائلين والمتجولين ضمن الاقتصاد الرسمي للدولة ".

وأكمل حسين حساني:" نقل الورش لمناطق صناعية كبرى متخصصة، استراتيجية جيدة  للدولة، كما حدث مع ورش الجلود ونقلها للروبيكي".

الاقتصاد مصر اخبار التوك شو التطوير الحضاري اقتصاد

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