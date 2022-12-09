خبير التطوير الحضاري: الاقتصاد غير الرسمي يحرم مصر من 4 مليار جنيه ضرائب

أكد حسين حساني خبير التطوير الحضاري، أن الاقتصاد غير الرسمي يحرم مصر من 4 مليار جنيه ضرائب من الممكن أن تدخل الخزانة العامة.

وأضاف حسين حساني في حواره مع الإعلامي خالد ميري في برنامج “ كلمة السر ” المذاع على قناة “ صدى البلد”، :" التراخيص الممنوحة وفقا للقانون القديم لا تتعدى نسبة 10% للمحلات التجارية".

وتابع :" من الممكن إدخال الباعة الجائلين والمتجولين ضمن الاقتصاد الرسمي للدولة ".

وأكمل حسين حساني:" نقل الورش لمناطق صناعية كبرى متخصصة، استراتيجية جيدة للدولة، كما حدث مع ورش الجلود ونقلها للروبيكي".