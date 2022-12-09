إحباط محاولة لحجب 32 ألف عبوة سجائر عن الأسواق

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية .

تمكنت الحملات من ضبط (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السجائر والأدخنة بدون ترخيص - بمحافظة الغربية) وبحوزته (32500 عبوة سجائر محلية الصنع قام بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة - 9750 عبوة سجائر "أجنبية" مهربة جمركياً بدون مستندات مجهولة المصدر) .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية ، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.