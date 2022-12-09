افتتاح قسم خاص لجراحات السمنة بمستشفى الشيخ زايد التخصصي.. فيديو

خصصت فضائية “إكسترا نيوز” جولة خاصة من داخل مستشفى الشيخ زايد التخصصي ، لمتابعة استفادة المواطنين من المبادرات الرئاسية في مجال الصحة.

قال الدكتور هادي الأسمر، رئيس قسم الجراحة العامة بالمستشفى، إنه طبقا لتعليمات الدكتور “ صلاح جودة ” مدير عام مستشفى الشيخ زايد، وتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي للأمراض الغير سارية ، تم استحداث قسم لمواجهة أمراض السمنة ، وتكليفي لعمل وحدة داخل وحدة المناظير لعلاج السمنة .

وتابع، أن جراحات السمنة تتطلب خضوع المريض قبل اجرئها لأكثر من طبيب ، ومن بينهم دكتور تغذية ، ودكتور باطنة ، ودكتور جراح ، في حالة أن المريض لم ينجح في أي خطط “ دايت ” .

وأردف، أن الاقبال على جراحات السمنة زاد ، وذلك بسب ارتفاع نسب السمنة في مصر ، وقلة النشاط مع زيادة التكنولوجيا .