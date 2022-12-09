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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

موسكو توزع رسالة في مجلس الأمن حول قصف أوكرانيا لمدنيين بدونباس

صدى البلد

قال دميتري بوليانسكي نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إن روسيا بعثت برسالة إلى مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن قصف أوكرانيا لمدنيين في دونباس. 

 


وأضاف بوليانسكي "أثناء التحضير لاجتماع مجلس الأمن الذي طلبنا فيه التطرق إلى توريد الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، وزعنا رسالة من منظمة دونيتسك غير الحكومية (الدفاع العادل)، كوثيقة رسمية من مجلس الأمن والأمم المتحدة حول قصف القوات المسلحة الأوكرانية للمدنيين في دونباس، وتم التركيز بشكل خاص على القصف المكثف خلال الأسبوع الحالي".. حسبما ذكرت وكالة أنباء /تاس/ الروسية.

 


وأضاف الدبلوماسي الروسي أن موسكو ستثير بالتأكيد القضية في اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في أوكرانيا، والذي سيعقد اليوم في وقت لاحق.

 


وفي وقت سابق، قالت إيلينا شيشكينا عضو هيئة رئاسة حركة "حرروا دونباس"، خلال اجتماع لأعضاء مجلس تنمية المجتمع المدني وحقوق الإنسان مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الأضرار التي لحقت بدونباس تجاوزت بالفعل تريليون و321 مليار روبل (ما يقرب من 16 مليار دولار).

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