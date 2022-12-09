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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

على النايل سات.. قناة مفتوحة تعلن نقل مباراة البرازيل وكرواتيا

منتخب البرازيل
منتخب البرازيل

أعلنت شبكة "بي إن سبورتس" إذاعة مباراة البرازيل وكرواتيا، المقرر لها في تمام الخامسة مساء، على ملعب "المدينة التعليمية"، في إطار منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2022، عبر قناتها المفتوحة “beIN Sports HD”.

 

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تردد قناة بي إن سبورتس المفتوحة

 

التردد Nilsat 7W 11054H27500
التردد Badr Sat 26E 11566H27500
وتنقل مباريات كأس العالم 2022 “حصريا” في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عبر شبكة "بي إن سبورتس"، ومجموعة قنوات “الكأس” القطرية، كما تنقل قناة الرياضية المغربية الأرضية مباريات أسود الأطلس “مجانا”.

كانت  شبكة بي إن سبورتس أعلنت قبل انطلاق بطولة كأس العالم 2022، إذاعة 22 مباراة من المونديال عبر  قناتها المفتوحة “beIN Sports".

 

البرازيل ضد كرواتيا


ويسعى منتخب  البرازيل لتكريس العقدة التاريخية أمام كرواتيا بالانتصار في لقاء الليلة ومواصلة الزحف نحو لقب كأس العالم.

وسبق وأن التقى المنتخبان في 4 مباريات، فاز منتخب البرازيل في 3 مواجهات وكان التعادل حاضرا في مناسبة وحيدة.

على الجانب الآخر يطمح منتخب كرواتيا ف خطف الفوز من السيليساوه، وقطع خطوة كبيرة نحو حلم التأهل إلى نهائي كأس العالم للمرة الثانية على التوالي. 
 


مواعيد مباريات ربع نهائي كأس العالم



الجمعة
البرازيل - كرواتيا، الخامسة مساء، على ملعب المدينة التعليمية
الأرجنتين - هولندا، التاسعة مساء، على ملعب لوسيل
السبت
المغرب - البرتغال، الخامسة مساء، على ملعب الثمامة.
إنجلترا - فرنسا، التاسعة مساء، على ملعب البيت.

البرازيل وكرواتيا البرازيل وكرواتيا كأس العالم كأس العالم 2022

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