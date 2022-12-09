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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شاب صدمه قطار في بني سويف

حادث قطار ببني سويف
حادث قطار ببني سويف

لقى شاب في في مقتبل العمر مصرعه، اليوم الجمعة، إثر تصادم قطار به أمام مزلقان قرية منية الجيد التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بني سويف، ونقلت جثته بسيارة إسعاف إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

تلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية إخطارًا من اللواء منصور الدغيدي رئيس المباحث الجنائية يفيد بمصرع شاب إثر تصادم قطار به أمام مزلقان قرية منية الجيد بدائرة مركز ببا جنوب المحافظة، وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارة إسعاف إلى موقع الحادث ونقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها.

ودفع مرفق إسعاف بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث وجرى إخلاء جثة المتوفى ونقلها إلى مشرحة مستشفى ببا المركزي

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وتبين من التحريات الأولية مصرع؛ "محمد.ش.ج" يحمل جواز سفر يقيم عزبة الصفيح بمدينة ببا، أنه أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاه صدمه قطار ولقي مصرعه في الحال.

وتحرر المحضر اللازم وجرى إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية وأخطرت جهات التحقيق في مركز ببا والتي صرحت بدفن الجثمان.

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